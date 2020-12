CureVac-Aktie: Vor dem endgültigen Durchbruch?

Die Impfstoff-Hersteller stehen vor einer Woche der Wahrheit. Zum Auftakt legt die Europäische Arzneimittelbehörde EMA ihr Gutachten zum Corona-Impfstoff von BioNTech und Pfizer vor. Sollte das Vakzin durchgewunken werden, könnten auch in Deutschland nach Weihnachten die ersten Menschen gegen Covid-19 geimpft werden. Über eine Zulassung von Moderna soll am 6. Januar entschieden werden. So weit ist CureVac noch nicht. Doch immerhin: Am Dienstag bereits startet das Tübinger Biotech Unternehmen eine Studie für seinen eigenen Impfstoff.

Zunächst soll die Wirkung bei 2.500 Mitarbeitern des Universitätsklinikums Mainz getestet werden. Auf diese Weise erhofft sich das aufstrebende Unternehmen Erkenntnisse über die Häufigkeit von Antikörpern. Mit ersten Ergebnissen der zulassungsrelevanten klinischen Phase-III-Studie rechnet CureVac im kommenden Frühjahr. Das Unternehmen hinkt damit den Konkurrenten BionTech und Moderna etwas hinterher, wird aber von der Bundesregierung finanziell unterstützt. Und die Umsätze dürften sicher sein, denn Impfstoffe werden sehnlichst erwartet. Mit der EU gibt es bereits einen Vertrag, der die Lieferung von bis zu 405 Millionen Impfdosen festschreibt. Im zweiten Quartal 2021, so die Hoffnung der Firma, könnte das Vakzin zugelassen werden. Der Impfstoff soll in Deutschland, Spanien, Belgien, den Niederlanden sowie in Südamerika getestet werden. Noch schreibt CureVac rote Zahlen. Doch den Schwaben dürfte das Geld nicht so schnell ausgehen. Durch Einlagen von SAP-Gründer Hopp und anderen Investoren hat das Unternehmen fast eine Milliarde Euro Kapital in der Hinterhand. An fehlenden liquiden Mitteln sollte die Weiterentwicklung des Impfstoffs also nicht scheitern. Großer Vorteil gegenüber der Konkurrenz: Der CureVac-Impfstoff soll nach Firmenangaben nicht nur bei extremen Minustemperaturen, sondern auch im normalen Kühlschrank mindestens drei Monate haltbar bleiben.

Innerhalb des vergangenen Jahres legte das Papier bereits um mehr als 80 Prozent zu. In der vergangenen Woche nahmen viele Anleger zwar Gewinne mit. Doch Anleger dürfen hoffen. Mit ersten positiven Testergebnissen für den eigenen Impfstoff könnte der Kurs bald wieder kräftig steigen, so das Kalkül vieler Marktbeobachter.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.