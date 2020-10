CureVac-Aktie: Das dürfte nicht jedem gefallen!

Als Impfstoffentwickler gehört das CureVac zu Corona-Zeiten zu den gefragtesten Unternehmen überhaupt. Das macht sich auch an der Börse bemerkbar, wo die Aktie des Tübinger Biotech-Konzerns schon seit Monaten regelmäßig für Schlagzeilen sorgt. Aktuell scheint aber etwas die Luft raus zu sein. Am Montag ging es mit 0,24 Prozent nur unwesentlich aufwärts. Immerhin gelingt es den Bullen aber, die Gewinne seit Monatsbeginn zu verteidigen.

Es sieht ganz danach aus, als würde die CureVac-Aktie auf absehbare Zeit ihren Seitwärtstrend beibehalten. Zwar laufen die Forschungen am Corona-Impfstoff auf Hochtouren, so manchem Konkurrent läuft man aber deutlich hinterher. Derzeit befindet sich die Studien erst in Phase II, während beispielsweise BioNTech sich bereits in der dritten und letzten Phase befindet. Mit einer Zulassung rechnen Experten nicht vor dem Frühjahr – und das auch nur im besten Fall.





