CureVac Aktie: Das dürfte für Diskussionsstoff sorgen!

CureVac sorgte mit seinem Börsenstart im vergangenen Monat für großes Aufsehen an den Märkten. Dank dem Ausblick auf einen Corona-Impfstoff haben die Anleger sich um Anteile des deutschen Unternehmens nur so gerissen. Dabei ist mancher Konkurrent bei der Forschung schon deutlich weiter. Das scheint auch immer mehr Anlegern klar zu werden, die sich mehr und mehr von ihren Anteilen verabschieden. Am Dienstag waren abermals negative Vorzeichen zu betrachten, als es mit der Aktie bis zum Abend um etwa 2 Prozent in Richtung Süden ging. Noch ist es allerdings zu früh, um das Papier bereits abzuschreiben.

Am Dienstag berichtete die „WirtschaftsWoche“ darüber, dass kein geringerer als Tesla-Chef und Space-X-Gründer Elon Musk sich mit Vertretern von CureVac treffen soll. Womöglich könnte der Termin, der gänzlich ohne Presse stattfinden soll, sogar schon stattgefunden haben. Worum es dabei gehen könnte, darüber lässt sich allenfalls spekulieren. Experten vermuten, dass Mini-Fabriken im Fokus stehen könnten, welche mit der Größe eines Autos Impfstoffe sowie andere Arzneien herstellen könnten. Das Ganze hat eine längere Vorgeschichte, denn schon vor Jahren gab es Anfragen bei der Firma Grohmann. Just diese hat Tesla sich 2017 einverleibt und ist deshalb nun erster Ansprechpartner.

Elon Musk bei CureVac dürfte sicher für die eine oder andere gehobene Augenbraue sorgen. Zumindest der CureVac-Aktie kann der hohe Besuch am Dienstag allerdings nicht auf die Sprünge helfen. Die Anleger müssen weiterhin fallende Kurse hinnehmen, womit die seit Tagen aktive Korrektur sich unentwegt fortsetzt. Trotz heftiger Kursabschläge befindet sich das Papier aber noch immer deutlich über dem Ausgabepreis. Es gibt also durchaus noch Hoffnung auf einen guten Ausgang. Über Gedeih und Verderb wird allerdings so gut wie ausschließlich entscheiden, ob das Unternehmen bei seinen Studien zu einem Corona-Impfstoff Erfolg haben wird.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.