CureVac Aktie: Wie wird es mit Kurs nun weitergehen?

CureVac ist seit dem 14. August dieses Jahres börsennotiert und schaffte gleich am zweiten Tag einen kurzzeitigen Anstieg bis auf 81 Euro. Seitdem scheint es jedoch eher seitwärts zu gehen mit der oberen Grenze bei ca. 60 Euro und der unteren Grenze bei rund 45 Euro. So liegt auch der aktuelle Kurs in Höhe von 53,70 Euro recht mittig davon. Wie wird es nun weitergehen und kann sich der Kurs vielleicht langfristig tatsächlich über der 80 Euro Marke stabilisieren?

Zunächst sei erwähnt, dass die erst kurze Existenz der Aktie dazu führt, dass die charttechnischen Indikatoren nur wenige Daten für Berechnungen zur Verfügung haben, sodass ihre Gewichtung abgewogen werden sollte. Jedoch ist es auffällig, dass quasi seit Emittierung der Aktie der relative Stärke Oszillator einen sehr konstanten und sehr hohen Wert annimmt, welcher derzeit bei 87 Punkten liegt. Damit interpretiert er die Aktie als überkauft und sendet aus diesem Grund ein Verkaufssignal. Gleiches tut auch die Supertrend Linie, welche derzeit sogar recht deutlich über dem Aktienkurs verläuft. Auch das Momentum tendiert in die gleiche Richtung, da es durch seinen negativen Wert ausdrückt, von einem fallenden Kurs auszugehen.

from

Finanztrends by Anna Hofmann

