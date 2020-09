CureVac Aktie: Was ist schon im Kurs drin?

Bei CureVac N.V. (kurz „CureVac“) stellt sich im Hinblick auf die Aktie die Frage: Was ist hier schon alles im Kurs drin? Denn auch wenn die Notierung der Aktie in Euro gerechnet auf Sicht von 1 Monat rund 29% an Kurswert verloren hat – gegenüber dem Emissionspreis von 16,00 Dollar je Aktie hat sich der Aktienkurs dennoch vervielfacht. Und die Emission war erst vorigen Monat, nämlich im August! Da brachte CureVac laut eigenen Angaben insgesamt rund 15,3 Mio. eigene Aktien für einen Gesamt-Bruttoerlös von ca. 245,3 Mio. Dollar an den Mann bzw. die Frage. Seit dem 14. August wird CureVac an der Nasdaq (Nasdaq Global Market) gehandelt. Interessant: Der Investor Dietmar Hopp nutzte den Börsengang offensichtlich nicht etwa zum Kasse machen, sondern er erwarb „gleichzeitig mit dem Börsengang“ im Rahmen einer Privatplatzierung sage und schreibe für 100 Mio. Euro CureVac Aktien, „zum Emissionspreis“.

Wie gesagt: Was ist nun alles im Kurs drin? Die Nachricht, dass CureVac einen Bescheid über Fördermittel vom Bundesministerium für Bildung und Forschung erhalten hat, wahrscheinlich schon. Diesen Zuschuss hatte CureVac bereits im Juli beantragt (so die Unternehmensangaben). Es geht da um die Entwicklung eines „COVID-19-Impfstoffkandidaten“, und dafür ist CureVac ja in den Medien. Die öffentliche Förderung soll gemäß dem erhaltenen Bescheid – auf den CureVac verweist – bei bis zu 252 Mio. Euro liegen.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.