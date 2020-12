CureVac Aktie: Wahnsinn!

Weitere Suchergebnisse zu "CureVac":

Die Entwicklung der CureVac Aktie im November war atemberaubend. So hat sich der Kurs mit einem Plus von 94 Prozent fast verdoppelt! Gleichwohl scheint der Dezember das Ganze noch zu toppen. Denn seit Monatsbeginn legte die Aktie bereits um 34 Prozent zu. Irre was uns da noch möglicherweise erwartet!

Allein am Dienstag verteuerte sich die Aktie um 10 Prozent und erreichte mit 108 EUR ein neues Allzeithoch. Kann die Aktie die bisherige Geschwindigkeit im Dezember bis zum Jahresende aufrechthalten, scheint ein Kurs von 200 EUR nicht unwahrscheinlich. Doch trotz aller Euphorie ist auf jeden Fall Vorsicht geboten. So werden sicherlich einige Anleger die Chance nutzten und Teilgewinne realisieren. Ein Indiz dafür liefert auch die kurzfristige 38-Tage-Linie (GD38). Denn der Abstand zum Preis-Indikatoren ist inzwischen auf besorgniserregende 82 Prozent angewachsen. Auch wenn die CureVac Aktie zunächst die starke Aufwärtsbewegung in den nächsten Tagen fortsetzt, wird es sicherlich im weiteren Verlauf zu einer größeren Korrekturbewegung kommen.

Um die aktuelle Situation besser einordnen zu können, schauen wir uns mal die Entwicklung seit dem IPO an. Nach der Erstnotierung bis Ende Oktober lief es für die CureVac Aktie eher schleppend. Denn nach 3 Monaten stand lediglich eine Wertsteigerung von 2 Prozent zu Buche. Doch im Anschluss hat die Aktie binnen nur 5 Wochen einen Kurszuwachs von mehr als 150 Prozent erreicht!

Die Überlegung hinsichtlich einer größeren Korrekturbewegung wird auch durch das Votum der Analysten gestärkt. Aktuell liegen 5 Analysteneinschätzungen vor. Dabei erhält die Aktie zwar 3 ‘Buy’-Ratings, 2 ‘Hold’-Ratings und kein einziges ‘Sell’-Rating. Doch das durchschnittliche Kursziel liegt mit rund 60 EUR deutlich unter dem derzeitigen Kursniveau. Trotz dessen, dass möglicherweise schon im Dezember Analysten-Updates folgen, sollte man die momentane Relation nicht unberücksichtigt lassen.

Indes hat sich der Kurs seit dem Börsengang im August mit einem Anstieg 163 Prozent mehr als verdoppelt!





