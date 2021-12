CureVac: Aktie im Rückwärtsgang!

In unserer Analyse vom 08.12.21 CureVac: Schäfchen ins Trockene bringen! hatten wir zuletzt über die charttechnische Situation der Aktie (WKN A2P71U) berichtet und den StopLoss für die Longposition nach oben nachgezogen.



Genau zum richtigen Zeitpunkt, am vergangenen Freitag eröffnete CureVac bei 35,98 Euro und löste somit den Stop aus, der Trade wurde damit mit Gewinn glattgestellt. Die Aktie verlor in der Folge weiter und zeigt sich auch am heutigen Montag schwach bei aktuell 33,68 Euro. Wir sehen im Moment keinen akuten Handlungsbedarf und würden deshalb klare Signale abwarten.

CureVac Tageschart

