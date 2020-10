CureVac-Aktie: Ein Rennen gegen die Zeit!

Geht es um das Thema Corona-Impfstoff, kann es den meisten gar nicht schnell genug gehen. Der durchschnittliche Bürger wünscht sich vor allem alte Verhältnisse ohne Maskenpflicht und Abstandsregeln zurück, während an der Börse die Ausblicke auf satte Gewinne für immer neue Fantasien sorgen. Mit im Fokus ist der Tübinger Biotech-Konzern CureVac. Aufgrund guter Fortschritte bei den laufenden Forschungen gab es bereits Mutmaßungen, dass der Impfstoff aus Tübingen noch in diesem Jahr verfügbar sein könnte. Aktuelle Meldungen zeigen jedoch, dass wohl noch etwas mehr Geduld gefragt ist.

Das Portal „echo24.de“ hat bei CureVac direkt nachgehakt und eine eher ernüchternde Antwort erhalten. So wartet das Unternehmen derzeit wohl noch auf Ergebnisse aus den Phase-I-Studien, welche zum Jahresende erwartet werden. Erst dann ist geplant, in die klinische Phase 2b/3 überzugehen, bevor schließlich eine Zulassung beantragt wird. Nach dem aktuellen Zeitplan ist mit einer Einführung des Impfstoffes frühestens im Sommer 2021 zu rechnen. Völlig überraschend ist das nicht, dennoch dürfte es den einen oder anderen enttäuschen.

An der Börse sorgten die neuerlichen Aussagen von Seiten CureVac noch nicht für einen plötzlichen Kurssturz. Echte Kurssprünge gab es aber ebenso wenig zu sehen. Am Montag konnte die CureVac-Aktie sich um knapp ein Prozent verbessern. Im Normalfall ist das eine sehr erfreuliche Entwicklung. Im Falle von Impfstoffentwicklern zu Corona-Zeiten sind die Aktionäre aber ganz andere Kursbewegungen gewohnt. Unverändert handelt es sich um eine sehr spekulative Aktie und die weiteren Entwicklungen in den kommenden Tagen lassen sich nahezu unmöglich vorhersagen.





