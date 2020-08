CureVac Aktie: Phänomenaler Börsenstart!

Sie haben es bestimmt mitbekommen: Das Biotech-Unternehmen CureVac ist am Freitag an die Börse gegangen, und zwar in den USA. Der Ausgabepreis lag bei 16 Dollar je Aktie. Und offensichtlich hätte das Unternehmen auch einen höheren Ausgabepreis ansetzen können – denn die Notierung der Aktie vervielfachte sich gleich am ersten Handelstag. Am Freitag zu Handelsende stand der Kurs der CureVac Aktie bei 59,90 Dollar. Eine überragende Performance für nur einen Tag – von 16 Dollar auf 55,90 Dollar. Ein Zuwachs von 39,90 Dollar bzw. rund 249,4% an nur einem Tag.

Hier wirkt sich – natürlich – die Phantasie aus im Hinblick auf einen möglichen Corona-Impfstoff, an dem CureVac forscht. Wer die Aktie gezeichnet hat, für den/die stellt sich nun die Frage, ob die Gewinne mitgenommen werden sollten. Mit dem Emissionserlös will CureVac zum einen die weitere Forschung am „mRNA-Impfstoff-Programms gegen SARS-CoV-2“ finanzieren und auch in die Erweiterung der eigenen Produktionskapazitäten investieren. Die große Frage ist natürlich, ob CureVac Erfolg haben wird mit der Forschung und falls ja, ob die Impfdosen auch mit signifikantem Gewinn verkauft werden können, um die aktuelle Marktkapitalisierung zu rechtfertigen. Dies ist naturgemäß noch offen und insofern besteht hier große Unsicherheit.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.