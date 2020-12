CureVac-Aktie: Kommt jetzt die große Wende?

In der vergangenen Woche hatten Anleger von CureVac wenig Grund zum Lachen. Mit den Aktienkursen des Tübinger Impfstoffentwicklers ging es immer weiter in Richtung Süden. Obwohl ein aussichtsreicher Impfstoff gegen das Coronavirus in der Pipeline ist, scheinen die Aktionäre sich Sorgen um das Timing zu machen.

Während BioNTech und Moderna schon in einigen Ländern Zulassungen erhalten haben und das Impfen bereits begonnen hat, ist CureVac erst kürzlich in die dritte Phase der Studien gestartet. Kurz vor dem Wochenende gab es aber dennoch eine erfreuliche Meldung, welche die Aktionäre am Montag mit etwas Verzögerung zu würdigen scheinen.

CureVac hat durch das Regierungspräsidium in Tübingen die Erlaubnis erteilt bekommen, vor Ort mit der Massenproduktion seines Impfstoffkandidaten zu beginnen. Damit können schon jetzt etliche Impfdosen hergestellt werden, die dann nach einer Zulassung schnell verteilt werden sollen.

Die Forschung mag also noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Für den großen Tag der Zulassung kann sich CureVac jetzt aber ausreichend vorbereiten. Allerdings besteht natürlich noch immer das Risiko, dass die Studiendaten enttäuschen und es zu keiner Zulassung kommen wird. Für grenzenlose Euphorie ist es daher wohl noch zu früh.

Das scheinen die Anleger ähnlich zu bewerten. Zwar konnte die CureVac-Aktie am Montag mit grünen Vorzeichen in den Tag starten. Zugewinne von 1,5 Prozent fallen aber nur geringfügig ins Gewicht. Es gelingt damit noch nicht ansatzweise, die massiven Verluste der vergangenen Woche wieder auszugleichen.

Ob jetzt tatsächlich schon das große Comeback ansteht, darf bezweifelt werden. Es dürfte aber schon als Erfolg gelten, wenn die Kurse in den nächsten Tagen nicht noch weiter abrutschen und sich bestenfalls nördlich der 90-Euro-Marke stabilisieren können. Ob das gelingt, wird zu weiten Teilen von der Nachrichtenlage abhängen. Jene sollten die Aktionäre daher stets im Blick behalten.





