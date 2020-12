CureVac-Aktie: Kommt jetzt der große Crash?

Weitere Suchergebnisse zu "CureVac":

Über den gesamten November befand die CureVac-Aktie sich in einem rasanten Höhenflug, der einfach kein Ende finden wollte. Anfang Dezember kam es zu einem weiteren Schub, mit dem die Kurse erstmals über die Marke von 100 Euro befördert werden konnte. Im Hoch ging es bis auf unglaubliche 125,44 Euro aufwärts.

In der vergangenen Woche folgte auf die fulminanten Gewinne nun aber Katerstimmung. Schon am Donnerstag gaben die Kurse spürbar nach, am Freitag erfolgten erneut Verluste von 9,26 Prozent. Zum Wochenende stürzte der Titel damit wieder in zweistellige Gefilde und verabschiedete sich mit 98,04 Euro aus dem Handel.

War das zu erwarten?





Die aktuelle Korrektur ist an und für sich nicht unbedingt eine Überraschung. Aufgrund der fast schon lächerlich hohen Zugewinne der vergangenen Woche waren Gewinnmitnahmen nur eine Frage der Zeit. Einzig, dass diese derart hoch ausfallen, dürfte den einen oder anderen kalt erwischt haben.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei CureVac?

Grundsätzlich hat sich für die CureVac-Aktie aber nur wenig verändert. Die große Hoffnung der Anleger liegt noch immer auf dem in Entwicklung befindlichen Corona-Impfstoff. Der mag später als bei BioNTech und Pfizer auf den Markt kommen, bringt dafür aber auch nicht so hohe logistische Anforderungen mit sich. Außerdem dürfte die Nachfrage auch in ein paar Monaten noch ins Unendliche tendieren.

Jetzt wird es spannend





Charttechnisch wird es zu Beginn der neuen Woche spannend für CureVac. Knapp über der Marke von 97 Euro wartet die nächste Unterstützung auf die Aktie des Biotech-Unternehmens. Sollte diese fallen, könnte das weitere Verkaufswellen in Gang setzen und dadurch zu einer Abwärtsspiraler führen.

Doch selbst wenn die Kurse jetzt noch weiter nachgeben sollten, so gibt es aus Sicht der Anleger nur wenig Grund zur Beschwerde. Im Oktober wurden die Anteile noch zu etwa 40 Euro gehandelt, sodass sich im langfristigen Chart unverändert ein sehr deutlicher positiver Trend ergibt.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.