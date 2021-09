CureVac Aktie - Kommt es noch schlimmer?

CureVac überraschte die Anleger vor einigen Wochen, mit einer enttäuschenden Studienergebnissen mit seinem mRNA-Impfstoffkandidaten. Viele Anleger erwarteten, dass das deutsche Biotech-Unternehmen in die Fußstapfen der anderen mRNA-Impfstoffhersteller Pfizer und Moderna treten würde. Daraus wurde zunächst nichts.

Jetzt zieht CureVac die Konsequenzen aus den enttäuschenden Studienergebnissen seines COVID-19-Impfstoffs.Das Unternehmen teilte mit, dass es die Verträge zur Impfstoffherstellung stornieren werden.

Die CureVac-Aktie setzt ebenfalls erneut in den Rückwärtsgang ein.

Curevac Aktie massiv unter Druck

Das auf Boten-RNA fokussierte Biotech-Unternehmen CureVac kündigte gestern die Verträge mit zwei Unternehmen, die mit der Herstellung seines Covid-19-Impfstoffs beauftragt waren - ein Zeichen für die schwindende Hoffnung, dass der Impfstoff eine wesentliche Rolle bei der Bekämpfung der Pandemie spielen könnte. Die Covid-19-Impfstoffe von CureVac verwenden wie die von Pfizer und seinem Partner BioNTech sowie von Moderna entwickelten Impfstoffe die Boten-RNA-Technologie. Zusammen mit BioNTech, Moderna und dem Unternehmen Translate Bio (TBIO), das vor kurzem von Sanofi (SNY) übernommen wurde, gehörte CureVac zu den frühen Innovatoren im Bereich der Boten-RNA, lange bevor die Covid-19-Pandemie die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf diese Technologie lenkte.

CureVac hat nur noch wenig Hoffnung

CureVac bezeichnete die Vertragskündigungen in einer Erklärung als „strategische Entscheidung zur Anpassung des langfristigen Fußabdrucks des externen europäischen Produktionsnetzwerks für seine mRNA-Produktpipeline". "Die Entwicklung von einer sehr hohen, kurzfristigen Pandemienachfrage hin zu einer breiteren Verfügbarkeit von Impfstoffen hat uns dazu veranlasst, unseren unmittelbaren Bedarf an Produktionskapazitäten neu zu bewerten, um die Kapazitäten mit dem tatsächlichen kommerziellen und klinischen Kapazitätsbedarf für CVnCoV in Einklang zu bringen", sagte CureVacs Chief Operating Officer, Malte Greune, in einer Erklärung des Unternehmens.

Die Humanversuche mit CVnCoV blieben Anfang des Jahres hinter den Erwartungen zurück, als das Unternehmen erklärte, der Impfstoff habe lediglich eine Wirksamkeit von 48 % gegen Covid-19 gezeigt. Im August teilte CureVac mit, dass sein Covid-19-Impfstoff der zweiten Generation, CV2CoV, für den das Unternehmen mit GlaxoSmithKline (GSK) zusammenarbeitet, in einem präklinischen Test besser funktioniert hat als die erste Variante CVnCoV.

Keiner der experimentellen Covid-19-Impfstoffe von CureVac hat derzeit eine Zulassung. CVnCoV wird derzeit von der Europäischen Arzneimittelagentur geprüft, die die Arzneimittel in der Europäischen Union reguliert.

Wie geht es mit CureVac weiter?

CureVac ging im August 2020 mit einem fulminanten Start an die Börse. Bis Ende Mai 2021 stieg der Aktienkurs um fast 100 %. Im Juni brach der Aktienkurs jedoch stark ein, als das Unternehmen die enttäuschenden Daten aus der Studie mit dem Impfstoff CVnCoV vorlegte.

Europa stellt für CureVac weiterhin eine große Chance dar. Das Unternehmen hat bereits einen Vorabkaufvertrag mit der Europäischen Union über 405 Millionen Dosen abgeschlossen. Europa hatte in den ersten Phasen der Impfstoffeinführung mit Lieferengpässen zu kämpfen und hat sich daher in den letzten Monaten verstärkt um die Beschaffung von Impfstoffdosen für die Zukunft bemüht. Die offene Frage nach der Verfügbarkeit der Dosen bleibt aber weiterhin offen. Es könnten somit noch Monate oder Jahre vergehen, bis sich eine Besserung einstellt.

CureVac Chart

Der Kursrutsch hinterlässt viel verbrannte Erde im CureVac Aktien Chart. Der Aufwärtstrend ist seit dem Bruch der 79,11 USD Marke gebrochen worden. Dieser Bereich wurde vorher zweimal vehement verteidigt. Der vorherige IPO-Hochpunkt bei 63,90 USD wurde bereits erreicht und es kam noch schlimmer. Das bisherige Tief wurde bei 47,05 USD gesetzt. Danach folgte eine Rally. Diese Rally scheiterte nun ebenfalls zweimal am Widerstand bei 79,11 mit einem Hoch bei 76,23 USD. Die aktuelle Schwäche sollte im Sinne des Abwärtstrends erneut den Tiefpunkt bei 47,05 ansteuern und das IPO-Tief bei 42,95 USD erreichen. Unter 42,95 USD droht ein weiterer Abverkauf in den Bereich 34,50 USD und sogar 24,22 USD. Gelingt nun dennoch ein Bruch der 79,11 USD ist eine weitere Erholung in Richtung Gap-Close bei 95 USD möglich.

Quelle: CMC Markets Plattform, Tageschart 15.09.21

