CureVac-Aktie: Kommt es jetzt zum Kursanstieg?

Die CureVac Aktie ist erst seit 2020 an der Börse und nahm nach dem fulminanten Börsenstart den Weg nach unten. In den letzten Wochen und Monaten hat sich der Kurs der Aktie aber immer mehr stabilisiert und es könnte vielleicht jetzt eine interessante Gelegenheit sein. In den Kurs der Biotech-Unternehmen wurde natürlich viel Emotion und Hoffnung eingepreist.

CureVac gehört neben BioNTech und Moderna weiterhin zu den interessanten Titeln rund um die Pandemie Covid-19. Das Unternehmen wird auch vom deutschen Staat gefördert und bei der Impfstoff-Entwicklung unterstützt. Im September wurde allerdings der niedrigste Wert seit Börsengang erreicht. Startet der Kurs der Aktie im Oktober nun wieder durch oder weicht die Hoffnung auf einen durchschlagenden Erfolg?

Trotz der Kursreduzierung und des optisch günstigen Kurses gilt es zu beachten, dass das Unternehmen CureVac noch immer mit 7,15 Mrd. Euro bewertet wird. Sollte am Ende kein Impfstoff zur Verfügung stehen, könnte es abwärts mit dem Kurs gehen.

