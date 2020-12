CureVac Aktie: Dagegen sieht BioNTech alt aus!

Die Schlagzeilen der vergangenen Wochen gehörten unbestritten BioNTech. Kein Wunder, wird der Corona-Impfstoff des Mainzer Unternehmens, den es mit US-Pharmariese Pfizer entwickelt hat, in Großbritannien doch bereits verabreicht und steht wohl kurz vor der EU-Zulassung. CureVac aus Tübingen kann da nicht mithalten, dessen Impfstoff befindet sich noch in der vorgeschriebenen klinischen Phase3-Studie, die Ergebnisse stehen weiter aus. Was aber die Performance der CureVac-Aktie anbetrifft, dagegen sieht BioNTech ganz schön alt aus.

Um sieben Prozent hat BioNTech seinen Börsenwert im zurückliegenden Monat gesteigert. Nimmt man den Rücksetzer von Mitte November als Referenz, als die Aktie auf bis zu 73 Euro nach unten durchgereicht worden war, sind es innerhalb von knapp vier Wochen immerhin etwa 40 Prozent. Die Aktie von CureVac allerdings, hat sich im vergangenen Monat im Wert mehr als verdoppelt. Wer am 10. November zum Eröffnungskurs von 48,20 Euro CureVac-Aktien geordert hat, kann sich bei einem aktuellen Kurs von rund 110 Euro über einen Zugewinn von 125 Prozent freuen. Doch der steile Anstieg scheint erst einmal gestoppt: Am Mittwoch überwanden die Papiere sogar kurzzeitig die Hürde von 120 Euro, bevor es offenbar zu Gewinnmitnahmen kam.

Ob die hohe Bewertung gerechtfertigt ist, weiß aktuell kein Mensch. Sicherlich, die EU hat nach Informationen des Senders n-tv bei CureVac bereits 225 Millionen Dosen Impfstoff mit der Option auf weitere 180 Millionen geordert. Die jüngsten Zahlen des Unternehmens aber zeigten, „wie sehr Medikamenten-Forschung ins Kontor schlägt“. Zwar habe sich der Umsatz im vergangenen Quartal auf Jahresbasis verfünffacht. Doch diesen habe CureVac vor allem einer Zahlung seines Pharma-Partners GlaxoSmithKline zu verdanken, heißt es. Unterm Strich stehen laut des Berichts „tiefrote Zahlen, der Nettoverlust hat sich verdoppelt“.





