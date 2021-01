CureVac-Aktie: Dadurch ändert sich alles!

CureVac sorgte am gestrigen Donnerstag für einen wahrhaftigen Paukenschlag. Durch eine Partnerschaft mit dem Pharmariesen Bayer soll der derzeit in Entwicklung befindliche Corona-Impfstoff schneller verfügbar werden. Die beiden Unternehmen wollen nach eigener Aussage sowohl bei der Entwicklung als auch der Bereitstellung des Mittels zusammenarbeiten.

Bayer betont dabei, lediglich auszuhelfen. Ein Sprecher des Unternehmens nannte das Ganze laut einem Bericht des „Spiegel“ eine Service-Vereinbarung. Betont wird ganz explizit, dass der Impfstoff das Produkt von CureVac bleibe. Mit den gigantischen Ressourcen der Leverkusener soll es aber möglich sein, die laufenden Studien schneller abzuwickeln und schließlich große Mengen des Vakzins herzustellen.

Zwar beteuern beide beteiligten Unternehmen, durch die Partnerschaft schneller einen Impfstoff gegen das Coronavirus bereitstellen zu wollen. Wann genau dieser zugelassen werden könnte, steht jedoch weiterhin in den Sternen. Ende vergangenen Jahres peilte CureVac noch den Sommer für eine Zulassung an.

Ob sich an diesen Plänen nun etwas geändert hat, ist nicht bekannt. Die Kooperation stößt aber in jedem Fall auf Gefallen. Positiv äußerten sich dazu sowohl Vertretet aus der Wirtschaft als auch aus der Politik. Nicht zuletzt waren auch die Anleger sehr erfreut über die guten Nachrichten.

Mit den neuesten Meldungen im Rücken konnte die CureVac-Aktie am Donnerstag endlich aus ihrer wochenlangen Abwärtsbewegung ausbrechen. Um satte 15,4 Prozent ging es im gestrigen Handel aufwärts, die Kurse konnten sich von knall 72 Euro bis auf 82,97 Euro zu Handelsschluss steigern.

Die Aussichten für die Tübinger haben sich in jedem Fall schlagartig verbessert. Dennoch bleibt die Aktie ein heißes Eisen mit vielen Ungewissheiten. Ein Investment in den Titeln gleicht schon fast einer Wette. Einer Wette darauf, dass die laufenden Studien erfolgreich verlaufen und schon in wenigen Monaten ein fertiger Impfstoff präsentiert werden kann. Das ist zwar alles andere als unmöglich – aber eben auch nicht garantiert.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.