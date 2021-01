CureVac Aktie: Bringt das den Durchbruch?

Deutschland benötigt dringend mehr Impfstoff, das ist in den vergangenen Tagen mal wieder deutlich geworden. Pionier BioNTech/Pfizer kommt mit den Lieferungen nicht nach, kann die Nachfrage kaum decken. Die Hoffnung ruht zunehmend auf den Konkurrenten Moderna, AstraZeneca und…CureVac.

Das Tübinger Unternehmen war nach der weltweiten Ausbreitung der Pandemie im vergangenen Frühjahr mit der Forschung ganz weit vorn. Allerdings hat sich die Entwicklung etwas verzögert, mit einer Zulassung des Vakzins wird erst im Frühjahr gerechnet.

Doch schon im Vorfeld wird in Tübingen nicht gekleckert, sondern geklotzt. Die Firma will offenbar nichts dem Zufall überlassen, sondern hat sich jetzt einen starken Partner an die Seite geholt — und zwar den Pharmariesen Bayer.

Das Kalkül offenbar: Der Leverkusener Konzern verfügt über internationale Erfahrung, riesige Fabriken, fähige Mitarbeiter und eine erprobte Logistik. So könnte der eigene Impfstoff schnell hergestellt und ausgeliefert werden. Am Wochenende bekräftigte Bayer sein Engagement.

“Wir diskutieren mit CureVac und auch mit der Politik und den Behörden, was gemacht werden kann”, wurde Bayer-Chef Werner Baumann in der “Welt am Sonntag” zitiert. In einem Interview stellte er Impfstoff „in größeren Mengen“ in Aussicht.

Zuvor hatten die beiden Unternehmen einen Kooperationsvertrag vereinbart, nun könnte die Zusammenarbeit sogar noch ausgeweitet werden. Denn jetzt ist sogar davon die Rede, dass Bayer das Vakzin produzieren könnte. Laut Baumann wird dies gerade „mit Hochdruck“ geprüft. Seit Mitte Dezember läuft die zulassungsrelevante dritte Phase der Studie für den CureVac-Impfstoff. Die EU hat sich vorsorglich gut 400 Millionen Dosen gesichert.

Im deutschen Xetra-Handel konnte die Aktie des Tübinger Biotechnologie-Unternehmens heute Vormittag deutlich zunehmen, in der Spitze um mehr als 4 Prozent. Nach einem Einbruch im Dezember konnte sich der Kurs bereits in den vergangenen Tagen deutlich erholen — auch dank der Bayer-Kooperation.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.