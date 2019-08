CuraLeaf mit Kurssprung trotz steigender Verluste

Die kanadische Cannabis-Gesellschaft CuraLeaf Holdings (CSE CURA / WKN A2N8GY) konnte sich dem Abwärtstrend im Marihuana-Markt am gestrigen Mittwoch widersetzen, nachdem das Unternehmen Umsätze von 55,1 Mio. USD für das zweite Quartal meldete.

Der so genannte MSO (Multi State Operator) beschloss den Handel an der kanadischen CSE mit 9,01 CAD, was einen Kursanstieg von 6% darstellte. Damit reagierten die Anleger auf den 35%igen Umsatzanstieg im Vergleich zum ersten Quartal, als CuraLeaf noch Umsätze von 40,7 Mio. Dollar erzielte.

Das Unternehmen erklärte den Umsatzanstieg mit der erfolgreichen Ausweitung der Geschäftsaktivitäten und wies auch auf die verbesserten operativen Margen hin. CuraLeaf hat seine Expansion in den USA mit teuren, geplanten Akquisitionen in wichtigen US-Bundesstaaten fortgesetzt.

CuraLeaf CEO Joseph Lusardi erklärte, dass sein Unternehmen nach Abschluss der Übernahme der in Illinois ansässigen GR Companies (Grassroots) und der Marke Select (Cannabis-Genussmittelprodukte) insgesamt in 19 US-Bundesstaaten aktiv sein werde. Der Konzern hatte die Grassroots-Übernahme, die man sich 875 Mio. USD kosten lässt, im vergangenen Monat angekündigt.

Laut CuraLeaf wird man nach Abschluss der Akquisition die nach Umsatz größte Cannabis-Gesellschaft der Welt sein. Aus dem Unternehmen hieß es zudem, dass man für das Fiskaljahr 2020 mit pro forma Umsätzen von mehr als 1 Mrd. USD rechne.

Allerdings stiegen nicht nur der Umsatz von CuraLeaf, sondern auch die Verluste. Diese erreichten im zweiten Quartal 24,4 Mio. Dollar, was einen Anstieg von 281% im Vergleich zum zweiten Quartal 2018 bedeutet. CuraLeaf führte das auf Akquisitionskosten und eine Abschreibung in Höhe von 5,8 Mio. USD zurück.

Curaleaf-CFO Neil Davidson erklärte gegenüber Investoren, dass sich das Unternehmen mit seinen Expansionsplänen auf wichtige US-Bundesstaaten wie Arizona, Florida, New Jersey und New York konzentriere, wo sich Medizinalcannabis-Programme und Diskussionen über die Legalisierung von Marihuana als Genussmittel schnell entwickeln würden.

Der größte Markt des Unternehmens ist allerdings nach wie vor Massachusetts. Dort gewinnt CuraLeaf rund 39.000 Pfund an Marihuana-Blüten. Allerdings war auch Florida ein Wachstumsmarkt für das Unternehmen. Dort verfügt CuraLeaf über 25 Geschäfte und jüngste Arbeiten an seinen Anlagen in dem allgemein als wichtigem Marihuana-Markt betrachteten Staat sollen es CuraLeaf erlauben, in absehbarer Zeit fast 100.000 Pfund Marihuana-Blüten pro Jahr zu erzeugen.



