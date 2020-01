Cronos Group (CRON): kanadische Cannabis-Aktie als Bottomfishing-Kandidat!

Symbol: CRON ISIN: CA22717L1013



Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Rückblick: Mit knapp 46 Prozent minus ist die Aktie wie auch andere Branchenvertreter nach dem Hype in 2018 deutlich unter die Räder gekommen. Seit dem Tief im vergangenen November scheint aber der Abwärtstrend gebrochen und das Wertpapier ist in den letzten Tagen wieder auf die Oberseite der EMAs zurückgekehrt.

Chart vom 16.01.2020 Kurs: 8,15 USD





Meine Expertenmeinung zu CRON

Meinung: Im Heimatland der Aktie ist der private Cannabis-Konsum seit 2018 legal, bei kommerziellen Genussmitteln sind aber zahlreiche Vorschriften zu beachten. Der 2018er-Hype hat viele Startups nach oben schießen lassen, die das regulatorische Umfeld unterschätzt hatten. Bei der Cronos Group sitzt allerdings die kapitalstarke Altria Group mit im Sattel. Die Marlboro-Cowgirls & boys, die momentan etwas über 45 Prozent der Anteil halten, sollten auch die Management-Erfahrung mitbringen, um solche Herausforderungen meistern zu können.

Mögliches Setup: Wir erwarten, dass die Aktie in Richtung der EMAs zurücksetzt und dann erneut ausbricht. Kaufsignal und Stopp Loss könnten dann knapp außerhalb der gestrigen Tagesspanne bei 8,85 USD und 7,65 USD gesetzt werden. Das Kursziel wäre kurzfristig beim Hoch der langen roten Kerze bei 10,50 USD, mittelfristig aber bei 12,40 USD. Aus dem Risiko von 1,20 USD und der Chance von 3,75 berechnen wir ein Chance-Risiko-Verhältnis von etwa über 3:1. Die Cronos Group berichtet am 11. Februar wieder über den Geschäftverlauf und die Erwartungen. Den Termin sollten wir vormerken, um unseren Swingtrade nicht zu lange laufen zu lassen.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in CRON.

