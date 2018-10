Crash oder Korrektur? Erklärung bei Wirecard, Dialog, Amazon und Netflix

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Am Dienstag Mittag waren wir in Frankfurt mit einem Vermögensverwalter zum Essen verabredet. Wir diskutierten den Markt und kamen beide zum gleichen Schluss – bei 13.000 hatte man massiv Liquidität aufgebaut, nun baut man sie stark ab. Man geht also in den Markt. Er erklärte aber noch ein anderes Phänomen. Kurzfristige Absicherung in den USA auf Netflix, Apple, Amazon oder Microsoft war zuletzt extrem billig.Niemand rechnete mit einem Crash in Kürze, aber viele mit einem Crash in der Ferne. Dort war Vola teuer. Nun kam es genau anders rum. Die US-Techs sind planiert worden – schlechtester Tag im passenden ETF seit 2011. Für uns bedeutet ein bestimmter Indikator aus den USA –- aber eine klare Handlungsanweisung. Und da sind wir uns mit PH einig. Übrigens – die WKN HU7T1F werden Sie am Donnerstag brauchen im DAX. Lassen Sie ihn zum Start kurz fallen – dann zugreifen! Auf Wirecard und Amazon sowie Netflix passt übrigens ein Indikator auch, den wir in den Webinaren häufig wählen. Auch dies heute Thema im Newsletter per Video.