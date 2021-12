Crash im kommenden Jahr?

Nach der Sitzung der US-Notenbank verabschieden sich einige Anleger in den Weihnachtsurlaub. Dabei zeigt die Richtung bis ins neue Jahr häufig weiter nach oben. Entgegen diesem Trend ging es Ende 2018 etwas deutlicher nach unten. Bereits damals wollte die US-Notenbank im Hinblick auf einen guten Konjunkturverlauf auf die Bremse treten. Die Reaktion der Anleger fiel entsprechend deutlich aus und sorgten am Aktienmarkt für einen üppigen Rücksetzer. In der vergangenen Woche hat die US-Notenbank nun erneut den Ausstieg aus der expansiven Geldpolitik verkündet. Damit stellt sich die Frage, ob nach den Feiertagen ein erneuter Abverkauf droht!Während die US-Notenbank für 2022 und 2023 jeweils drei Zinsanhebungen in Aussicht gestellt hat, ist die Europäische Zentralbank davon weit entfernt. Zwar wird man das Anleihekaufprogramm „Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP)“ zum Ende des ersten Quartals auslaufen lassen. Ein Ende der Anleihekäufe stellt dies allerdings nicht dar. Vielmehr möchte man darüber hinaus weiter Liquidität in die Märkte pumpen. Auch wenn die USA das Geld im Hinblick auf die steigende Inflation verknappt, sprudelt die Geldquelle hierzulande weiterhin. Insofern unterscheidet sich die Situation klar von der im Jahr 2018. Auch wenn die Aktienkurse teilweise sehr gut gelaufen sind, muss nicht zwingend mit einer größeren Korrektur gerechnet werden. Man darf daher gespannt sein, welche Signale seitens der EZB im kommenden Jahr kommen werden. Dies vor allem vor dem Hintergrund einer weiter ansteigenden Inflationsrate!Wie man es nicht machen sollte, demonstriert seit einiger Zeit die Türkei, deren Währung aktuell ins Bodenlose sinkt. Entgegen wirtschaftswissenschaftlichem Konsens ist der türkische Staatschef Erdogan der Meinung, eine hohe Inflationsrate mit billigem Geld bekämpfen zu müssenn, womit weiteres Öl ins Feuer gegossen wird! Die Auswirkungen sind in der Türkei bereits deutlich spürbar, springen die Kosten doch weiter nach oben. Der beachtlich hohen Inflation von 21 Prozent wird immer weniger vertraut, klettern die Preise doch teilweise um mehr als das Doppelte. Immer weniger findet auch das Geld von Investoren den Weg in die Türkei, müsste man in diesem Fall doch von klaren Währungsverlusten ausgehen. Dies wiederum wirkt sich negativ auf die Arbeitslosenzahlen aus. Ein Ende des Trends ist nicht in Sicht. Damit wäre frühestens zu rechnen, wenn Staatschef Erdogan seine Meinung ändert und die türkische Notenbank nicht mehr beeinflusst. Bis dahin geht die Talfahrt der Türkischen Lira ungebremst weiter. Insofern könnte man hier durchaus von einem Crash sprechen!

Viel Erfolg in der kommenden Börsenwoche

Stephan FeuersteinHebelzertifikate-TraderUrheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.