Der Crash – die ganze Wahrheit

Liebe Leser,

heute Vormittag geht die Analyse um einen echten „Crash“ im Dollar um. Analog zum steigenden Goldpreis würde der Greenback aktuell vor schwierigen Zeiten stehen und könnte als Weltwährung zusammenbrechen. Damit würde der Dollar nicht einfach nur günstiger und vielleicht sogar den US-Export ankurbeln. Wäre dem so, dass käme es nicht nur im US-Dollar zum Crash. Darauf sollten Sie sich einstellen.

Größter Rückgang seit fast 10 Jahren

Die US-Leitwährung verlor im Juli gegenüber dem sogenannte „ICE US-Dollar-Index“ (hier wird der Dollar auf sechs verschiedene Währungen bezogen) gut 4,2 %. Dies ist der größte Rücksetzer seit annähernd 10 Jahren.

Erstaunlich ist aber nicht nur der relativ dramatische Rückgang, sondern vor allem der Zeitpunkt der Kursverluste. Typischerweise ist der Dollar in großen Krisen eine sogenannte Ankerwährung und klettert. Dies war beispielsweise rund um den Crash ab März 2000 so, als ganze (Neue) Märkte zusammenbrachen. Der Dollar zeigte sich bis in den März 2003 hinein als besonders stark. Auch infolge der Finanzkrise, die ab dem Jahr 2008 eine große Rolle an den Märkten zu spielen begann, konnte der Dollar massiv punkten und gewann im Laufe der folgenden Jahre teils fast 20 % dazu.

Die Hausse des Dollars setzte sich im Prinzip bis in das Jahr 2016 fort und ließ erst mit der Amtsübernahme von Donald Trump als US-Präsident anfangs wieder etwas nach. Spätestens mit dem Beginn des Rückzugs Trumps aus Syrien und – beginnend – im Nahen Osten konnte der Dollar wieder deutlicher zulegen.

Warum? Der Dollar gilt deshalb als sichere Währung, weil die USA fast weltweit die Kontrolle über den Handel haben. Das Öl wird in Dollar gehandelt, Waffengeschäfte werden in der Regel im Dollar getätigt und auch die neben Öl wichtigsten Rohstoffe werden international im Dollar getauscht. Wer den Dollar hat, wird im Zweifel also die wichtigsten Güter der Welt kaufen können.

Dass der Dollar jetzt vor einem „Crash“ stünde, begründen Analysten damit, die US-Wahl im November verursache Unsicherheit und der Greenback habe bei sinkenden Zinsen keinen nennenswerten Zinsvorteil mehr gegenüber dem Euro. Ein „Crash“ aber wäre ein Horrorszenario.

Wenn der Dollar seine Funktion als „Krisenwährung“ verlöre – welche Währung würde den internationalen Handel aufrechterhalten? Wem sollten die Öl-Länder Öl in welcher anderen Währung verkaufen? Wer soll andere Rohstoffe auf Termin (!) liefern, also in schwachen Währungen praktisch Kredite vergeben? Welches Militär „garantiert“, dass der stets kreditfinanzierte Handel morgen, übermorgen und in den kommenden Monaten überhaupt noch stattfindet?

Ein „Crash“ wäre – so jedenfalls meine Erwartung – wohl der Beginn eines Wirtschaftsschadens, der die Corona-Krise mutmaßlich sogar übertrifft. Achten wir auf die Signale – ich persönlich glaube nicht, dass Groß-Dollar-Gläubiger wie China ein Interesse am Ausverkauf des Dollars haben. Wenn dies allerdings passiert, sollten Sie Gold haben. Am Ende wird Gold Kryptowährungen wie den Bitcoin international um viele Dimensionen schlagen.





