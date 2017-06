Crash-Guru Marc Faber: „Wir haben überall eine Blase"

Es ist frustrierend, wenn man als Crash-Guru inhaltlich mit seiner Kritik vielleicht richtig liegt, aber der Crash kommt einfach nicht. Marc Faber wird sich diese Gedanken vielleicht machen, vielleicht auch nicht. Als Crash-Guru ist er seit Jahrzehnten hoch angesehen und bringt regelmäßig scharfe Analysen. In den letzten Monaten warnte er schon vor teuren Aktien, hohen Verschuldungen usw. Aber der Markt ist bis jetzt immer noch nicht zusammengebrochen.

So hat sich Faber erneut aufgerafft, und sagt gegenüber CNBC, dass es derzeit überall eine Blase gebe. Die globalen Schuldenstände als prozentuales Verhältnis zum globalen Bruttosozialprodukt seien momentan 30%-40% höher als im Jahr 2007 (also direkt am Beginn der Finanzkrise). Zum US-Aktienmarkt sagt er derzeit klipp und klar: Wenn der S&P 500 jetzt 20% fallen würde, sei er auf den dann tieferen Niveaus noch nicht einmal bullish für US-Aktien eingestellt.

Jeder (er eingeschlossen) würde derzeit jede Menge Assets (Vermögenswerte) besitzen, und alle Inhaber könnten eines Tages 50% verlieren (All of us and I also own lots of assets, we’re going to lose 50 percent). Es könne sein, dass die Regierung Vermögenswerte durch Besteuerung oder durch Enteignung mindere. Oder es könne eine Abwertung in Preisen verschiedener Asset-Klassen geben, die in ihrem Ausmaß viele Menschen überraschen werde. So werde der Tag kommen, wo Tech-Größen wie Amazon, Tesla oder Netflix an einem Tag ruckartig 10% einbrechen werden, so Faber.

Seine Empfehlung, was man kaufen solle: Faber empfiehlt Investments in Anleihen, genauer gesagt US-Staatsanleihen, europäische Unternehmensanleihen und den Emerging Markets. Auch mag er Gold. 90% seiner Investments lägen in Aktien und Anleihen der Emerging Markets. Generell würde er sowieso empfehlen in Europa zu investieren. Dort seien die Bewertungen immer noch tiefer als in den USA, und die Wirtschaft sei noch am Wachsen. Ausländische Märkte haben laut Faber dieses Jahr die US-Märkte bereits in der Performance geschlagen, und das werde sich fortsetzen.

Logik-Frage unsererseits: Wenn der große Crash kommt, dann dürften europäische und asiatische Aktienmärkte doch genau so mit nach unten gerissen werden? Naja, aber irgendwo muss das Geld ja arbeiten, oder? Momentan sei man in den USA markttechnisch irgendwo zwischen den Jahren 1999 und 2000, womit Faber auf die Tech-Blase während dieser Zeit anspielt.

Es bleibt ein Haupt-Problem von Crash-Gurus, so unsere Meinung. Sie mögen inhaltlich im Recht sein, aber man weiß eben nie, wie lange eine Blase sich weiter selbst aufpumpt, und wann sie denn nun endlich platzt. Neu hinzugekommen als einer der Hauptinitiatoren dieser Blase ist der Faktor „Zentralbanken“, die kräftig mit aufpumpen. Hier scheint der Höhepunkt des Aufpumpens längst überschritten zu sein. Wann die Blase nun endlich platzt oder endet? Vielleicht mit den ersten Zinsschritten in Europa?

