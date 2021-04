Crash-Angst? Einfach abschalten

Hamburg, 23. April 2021 – Rekordstände an den Börsen rufen neben Freude auch Angst hervor. Derzeit nimmt die Zahl derer zu, die vor einem bevorstehenden Crash warnen. „In einer solchen Situation zählt es für Anleger, das limbische System auszuschalten und die kognitiven Fähigkeiten zu aktivieren“, sagt Nikolas Kreuz, Geschäftsführer der INVIOS GmbH.

Das limbische System des menschlichen Gehirns ist die Region, in der Emotionen und Gefühle entstehen, auch reflexhaftes Verhalten wird hier angestoßen. „Aversions- beziehungsweise Schmerzzentrum des Gehirns sitzen hier und werden durch Reize stimuliert“, so Kreuz. „Verlustangst oder auch realer Verlust führen zu Ärger, dann zu Wut und das führt zu Angriffs-, Abwehr- oder Fluchtreflexen bis hin zu zeitlich befristeten Panikschüben aufgrund eines erhöhten Cortisolpegels durch die Nebennierenrinden.“ Die Börse mit ihren vielen, schnellen Reizen hält hier ständig Möglichkeiten zur Auslösung dieser Reaktionen bereit.

„Anleger sollten sich aber über die im Hirn ablaufenden Prozesse im Klaren sein, bevor sie sich von ihrem limbischen System zu unüberlegtem Handeln treiben lassen“, so Kreuz. Gerade in Zeiten steigender Unsicherheit gelte es, das kognitive System zu stärken. „Weg von der Emotion, hin zu faktenbasierten Entscheidungen“, sagt Kreuz. Auch wenn immer neue Höchststände die Gefahr eines Rückgangs der Börsenkurse beinhalten: „Derzeit spricht wenig für und viel gegen einen Crash“, so Kreuz.

Zwar laufen gerade die Bollinger-Bänder vieler Leitindizes zusammen und signalisieren eine bevorstehende dynamische Entwicklung. Darüber hinaus mahnen einige weitere Kennzahlen zumindest zur Vorsicht. „Aber der Markt in seiner Breite ist sehr stabil, selbst schlechte Nachrichten werden derzeit einfach weggesteckt. „Dagegen haben Apple, IBM & Co. gute Zahlen vorgelegt“, so Kreuz. „Und wenn solche Bluechips nicht enttäuschen, dann findet die Börsenparty weiter statt.“ Denn noch immer ist viel Geld im Umlauf, die Zinsen sind niedrig. „Die Konjunkturstimmung erreicht Spitzenwerte und die ultralockere Geldpolitik tut ihr übriges. Warum sollte es also zu einem plötzlichen Absturz kommen?“, so Kreuz.

Trotzdem sei es gut, vorbereitet zu sein. Grundsätzlich sorgt eine breite Streuung, wie sie nur in guten Mischfonds möglich ist, dafür, ein gutes risikoadjustiertes Ergebnis zu erzielen. „Wir haben in unserem INVIOS Vermögensbildungsfonds über ETFs und aktive Investments weit über 3.000 unterschiedliche Instrumente im Portfolio – das diversifiziert das Risiko enorm“, sagt Kreuz. Dazu kommen Wandel- und Hybridanleihepositionen, Gold beziehungsweise Silber und zurzeit auch eine überdurchschnittlich hohe Cash-Quote von rund acht Prozent. „Trotzdem fahren wir eine mit 78 Prozent hohe Aktienquote“, sagt Kreuz. „Im Falle eines starken Rückgangs beabsichtigen wir, diese binnen Tagen auf unter 30 Prozent zu reduzieren.“ Vorbereitend ließen sich etwa Produkte, die auf regionale Indizes oder spezielle Anlagethemen ausgerichtet sind, durch schwankungsärmere und breiter diversifizierte Instrumente ersetzen. Die Aufnahme von Short-ETFs könne zudem das Depotrisiko abhedgen, weil der Basiswert negativ korreliere.

„Was jetzt zählt, sind Geduld und Disziplin“, so Kreuz. „Wer sein limbisches System im Zaum hält, fährt langfristig besser, als kurzfristig prozyklisch zu handeln.“ Und im Falle einer Konsolidierung ist entschlossenes Handeln gefragt.

Über INVIOS:

INVIOS ist ein bankenunabhängiges Institut für Vermögenssicherung und Vermögensverwaltung in Hamburg. Das Management verfügt über jahrzehntelange und mehrfach ausgezeichnete Investmenterfahrung. Das Institut betreibt Vermögensmanagement, betreut mit Bestnoten bewertete Multi-Asset-Fonds und fördert die finanzielle Allgemeinbildung durch Seminare und Vorträge.

Der Name INVIOS leitet sich aus dem englischen „inviolable“ ab, was so viel bedeutet wie unverletzlich. Der Name unterstreicht den hohen Anspruch an die drei Geschäftsbereiche, die vorhandenen Kundenvermögen zu sichern und gegen externe Einflüsse zu schützen. So folgen alle Anlageentscheidungen von INVIOS grundsätzlich einem disziplinierten Multi-Asset-Ansatz. Dadurch ist es möglich, stabile Renditen unabhängiger von Kapitalmarktschwankungen zu erzielen.

Über Nikolas Kreuz:

Nikolas Kreuz ist seit über 35 Jahren am Kapitalmarkt tätig. Der Diplom-Kaufmann und Geschäftsführer der INVIOS GmbH war davon 20 Jahre in der Leitung von Vermögensverwaltungen aktiv: bei der Deutschen Bank, der UBS und der DZ Privatbank in der Schweiz, Luxemburg und Deutschland sowie als Chief Investment Officer für zwei Landesbanken. Nikolas Kreuz führte über 100 Portfoliomanager und verwaltete Vermögenswerte im dreistelligen Milliardenbereich. Die von ihm betreuten Fonds wurden mehrfach ausgezeichnet. Seine langjährige Investmenterfahrung fließt als Know-how in den INVIOS Vermögensbildungsfonds (WKN A2N82F) ein, der laut Morningstar zu den besten Fonds weltweit gehört, ausgezeichnet mit fünf Sternen von Fuchs Kapital und Asset Standard sowie einem Top-5-Ranking bei Citywire.

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.