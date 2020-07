Covid-19-Ausbruch als Schneeflocke, die eine Lawine auslöste

So nannte ein Goldexperte am Rande der virtuellen Mines and Money Online-Konferenz kürzlich den Anstieg des Goldpreises in den letzten Monaten und seine Chancen





"Wir befinden uns noch im Anfangsstadium dieses nächsten Bullenmarktes, der wahrscheinlich der gewalttätigste und prozentual größte Bullenmarkt seit Beginn in den Jahren 1999-2000 sein wird", so der Analyst und Goldexperte Thomas Puppendahl. Für die nächsten drei Jahre prognostiziert er einen Goldpreis von 5.000 US-Dollar je Unze und einen Silberpreis von 50 US-Dollar.





Dabei würde sich Silber sogar besser entwickeln als Gold. Denn in einem Bullenmarkt bewegt sich der Silberpreis stärker. Das konnte man bereits im Jahr 2010 feststellen, als Silber in neun Monaten von 17 auf 50 US-Dollar gestiegen ist. Puppendahl sieht den endgültigen preislichen Höhepunkt beim Gold übrigens etwa 2025.





Dass der dritte Bullenmarkt beim Gold gestartet ist, scheint sicher. Wie hoch der Preis geht, wir werden sehen, jedenfalls können im Goldbereich immer lukrative Chancen genutzt werden. Investoren sollten nicht nur den Goldpreis in US-Dollar betrachten, sondern sich bewusst machen, dass Gold in allen anderen Währungen bereits Höchststände erreicht hat.







Statt in physisches Gold zu investieren, sollten auch Chancen beim Investment in Goldunternehmen wie etwa Aurania oder Auryn Resources genutzt werden.







Aurania ist in Südamerika in Sachen Edelmetalle und Kupfer aktiv. Unter den Mineralliegenschaften, die Auryn vorantreibt, ist das The Lost Cities Cutucu-Projekt in den Anden in Ecuador das Hauptprojekt.







Auryn Resources ist ebenfalls ein junges Explorationsunternehmen, das sich auf Edelmetalle und Grundmetalle konzentriert. Sechs Projekte gehören zum Portfolio. Das hochgradige Committee Bay-Projekt in Nunavut sowie das Kupfer-Gold-Projekt Sombrero in Peru sind dabei besonders bedeutsam.







Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Aurania (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/aurania-resources-ltd/) und Auryn Resources (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/auryn-resources-inc/).







Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/