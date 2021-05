Covestro- und Infineon-Zertifikat mit 40% Sicherheitspuffer

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

Für Anleger, die auch in der nach wie vor anhaltenden zinslosen Zeit zu Renditen oberhalb der Inflationsrate gelangen wollen, führt kein Weg - egal ob direkt oder indirekt - am Aktienmarkt vorbei. Während der direkte Aktienkauf naturgemäß mit den Risken und Chancen von Kursschwankungen verbunden ist, bieten Strukturierte Anlageprodukte, wie beispielsweise Memory Express-Zertifikate, auch bei stagnierenden oder fallenden Aktienkursen Chancen auf Renditen weit oberhalb der Inflationsrate.

Derzeit bietet die UBS Express-Zertifikate mit Memory Kupon unter anderem auf die auf die Covestro- (ISIN: DE0006062144) und die Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004) mit Sicherheitspuffern von 40 Prozent zur Zeichnung an. Während das Zertifikat auf die Infineon-Aktie (ISIN: DE000UBS9244) eine Jahresbruttorendite von 5,60 Prozent ermöglicht, bietet das Zertifikat auf die Covestro-Aktie (ISIN: DE000UBS9236) sogar die Chance auf eine Jahresrendite von 6,30 Prozent. Am Beispiel des Express-Zertifikates mit Memory Kupon auf die Covestro-Aktie soll die Funktionsweise dieser Zertifikate veranschaulicht werden.

6,30% Zinsen und 40% Schutz

Der Covestro-Schlusskurs vom 8.6.21 wird als Startwert für das Zertifikat festgeschrieben. Bei 60 Prozent des Startwertes wird sich die ausschließlich am 10.6.24 aktivierte Barriere befinden. Die für alle sechs Monate in Aussicht stehende Zinszahlung beträgt 3,15 Prozent. Notiert die Aktie an einem der im Halbjahresabstand angesetzten Beobachtungstage, erstmals am 8.12.21, auf oder oberhalb des Startwertes, dann wird das Zertifikat inklusive der Zinszahlung vorzeitig zurückbezahlt.

Bei einem Aktienkurs zwischen der Barriere von 60 Prozent und dem Startwert wird nur der Zinskupon ausgeschüttet. Unterschreitet die Aktie an einem der Stichtage die Barriere, dann fällt die Zinszahlung aus. Diese wird nachbezahlt, wenn sich der Aktienkurs an einem der nachfolgenden Bewertungstage wieder oberhalb der Barriere befindet.

Hält sich der Kurs der Covestro-Aktie am letzten Bewertungstag (10.6.24) oberhalb der Barriere von 60 Prozent des Startwertes auf, dann wird das Zertifikat mit dem Ausgabepreis von 1.000 Euro zurückbezahlt. Notiert die Aktie an diesem Tag unterhalb der Barriere, dann wird das Zertifikat mittels der Lieferung einer am 8.6.21 errechneten Anzahl von Covestro-Aktien getilgt, wobei Anleger den Gegenwert von Bruchstückanteilen gutgeschrieben bekommen.

Die Express-Zertifikate mit Memory Kupon, maximale Laufzeit bis 17.6.24, können noch bis 8.6.21 mit 1.000 Euro gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Diese Zertifikate ermöglichen Anlegern in maximal 3 Jahren – sofern sie nicht vorzeitig zurückbezahlt werden – bei bis zu 40-prozentigen Kursrückgängen der Aktien Jahresbruttorenditechancen von 5,60 bis 6,30 Prozent pro Jahr.

Walter Kozubek