Covestro müsste den Gewinn halbieren

55 Prozent Kurspotenzial. Das ist nicht, was man bei unserer Zertifikateauswahl auf Covestro erwarten kann. Wir haben Ihnen für 15 Prozent Seitwärtsrendite ein Bonuspapier herausgesucht – WKN. Kaufenswert. Die Commerzbank hat das Kursziel für Covestro von 100 auf 94 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf “kaufen” belassen. Er habe seine Gewinnschätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) in den Jahren 2018 und 2019 gekürzt, schrieb Analyst Michael Schäfer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte begründete dies mit Kosten für Wachstumsinitiativen und der jüngsten Entwicklung bei Polyurethan. Der gegenwärtige Aktienkurs impliziere aber, dass sich das Ergebnis in diesem Geschäftsbereich mehr als halbieren müsste auf das Niveau von 2015. Dies sei unrealistisch.

Solche Analysen sind immer wieder spannend zu lesen und auch zum Kopfschütteln. Denn sie bringen eigentlich nichts, außer den Fakten. Das Kursziel ist oft völlig aus der Luft gegriffen. Wer realistische Ziele will und ein Depot, das sich über Jahre bewährt hat, 2018 im Plus liegt – der abonniert unseren Exklusivbereich.

