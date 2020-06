Covestro emittiert zwei Euro-Anleihen

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

Finanztrends Video zu Covestro



mehr >

Der im DAX gelistete Konzern Covestro emittiert zwei neue Euro-Anleihen. Die erste Anleihe (WKN A3E44L) hat ein Emissionsvolumen von 500 Millionen Euro mit einer Fälligkeit zum 03.02.2026. Die Nominalverzinsung beträgt 0,875%. Die erste Zinszahlung findet anteilig am 03.02.2021 statt. Die weiteren Zinszahlungen erfolgen im jährlichen Turnus. Die zweite Anleihe (WKN A3E44M) hat ein Emissionsvolumen von ebenfalls 500 Millionen Euro und wird zum 12.06.2030 fällig. Die Nominalverzinsung ist mit 1,375% festgesetzt. Die Zinsen werden im jährlichen Turnus ausbezahlt, erstmalig am 12.06.2021.Bei beiden Anleihen ist der Mindestbetrag der handelbaren Einheit 1.000 Euro in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 Euro. Moodys vergibt für Covestro ein Baa2 Rating mit negativem Ausblick. Die Anleihen können durch Covestro vorzeitig gekündigt werden.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.