Covestro: In Sippenhaft genommen

Das auf Polymere spezialisierte DAX-Unternehmen Covestro wird im Zuge der schwachen Quartalszahlen von BASF in Sippenhaft genommen und präsentiert sich zusammen mit dem Branchenkollegen als einer der schwächsten Werte im DAX. Die Jahrestiefs könnten dabei nicht das einzige Ziel bleiben.

Noch Anfang 2018 notierte das Wertpapier von Covestro auf Rekordniveau und markierte bei 95,78 Euro seinen vorläufigen Höhepunkt, bevor es in einem Abwärtstrend weiter ging. Nach dem Doppeltop in diesem Bereich verlor die Aktie allein in 2018 gut 56 Prozent an Wert, markiert in diesem Jahr aber erneut frische Jahrestiefs um 38,43 Euro. Eine Besserung ist nicht in Sicht, mit dem heutigen Kursabschlag wurde zusätzlich nämlich eine bärische Flagge aufgelöst und dürfte nach technischen Maßstäben weitere Abgaben bereithalten.

Technisch angeschlagen

Die technische Auswertung ergibt unterhalb der Kursmarke von rund 42,92 Euro weiteres Abwärtspotenzial in Richtung der Jahrestiefs bei 38,43 Euro. Darunter könnte sich die Talfahrt weiter auf die Horizontalunterstützung aus 2015/2016 bei 35,65 Euro fortsetzen und macht ein Short-Investment auf diesen Wert durchaus attraktiv. Investoren erhalten beispielsweise über ein Investment in das Faktor Zertifikat Short auf Covestro (WKN VF50K9) mit einem fest eingebauten Hebel von 5 nun die Chance an einem weiteren Abschwung von Covestro zu partizipieren. Abgesichert sollte die Position gemessen am Basiswert aber noch oberhalb von 44,00 Euro, was um den EMA 50 auf Tagesbasis liegt. Ein Kursanstieg über 44,75 Euro würde hingegen die Chance auf einen Lauf des Wertpapiers in Richtung 46,36 Euro eröffnen. Darüber bestünde sogar die Möglichkeit bis an die runde Marke von 50,00 Euro zuzulegen, sofern wieder positive Nachrichten zur Chemiebranche in Umlauf geraten.

Covestro (Tageschart in Euro) Tendenz:

Faktor-Zertifikat Short auf Covestro Strategie für fallende Kurse WKN: VF50K9

Typ: Faktor akt. Kurs: 7,77 - 7,88 Euro

Emittent: Vontobel Ausgabepreis: 8,85083 Euro

Basiswert: Covestro AG Richtung: Short

akt. Kurs Basiswert: 41,09 Euro Laufzeit: endlos

Kursziel: 11,26 Euro Faktor: 5,0

Kurschance: + 43 Prozent Vontobel Zertifikate

