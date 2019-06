Covestro-Puts mit 115%-Chance bei Kursrückgang auf 35,65 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Laut Analyse von www.godmode-trader.de befindet sich die im DAX-Index (ISIN: DE0008469008) gelistete Covestro-Aktie (ISIN: DE0006062144) bereits seit dem Scheitern am Allzeithoch im Februar 2018 in einer Abwärtsbewegung. Nach dem Tief bei 41,42 Euro im Dezember 2018 konnte sich die Aktie wieder auf 55,78 Euro erholen, um danach sogar auf einen Tiefststand von bis zu 38,43 Euro nachzugeben. Da die Aktie in den vergangenen Tagen die Widerstandszone von 41,42 bis 42,23 Euro nicht überwinden konnte, deutet sich nun eine neue Verkaufswelle an, die den Aktienkurs auf bis zu 35,65 Euro befördern könnte. Oberhalb von 42,23 Euro wird sich die charttechnische Situation allerdings wieder aufhellen.

Anleger mit der Markteinschätzung, dass die Covestro-Aktie in den nächsten Wochen das bei 35,65 Euro liegende Kursziel erreichen wird, könnten eine Investition in Short-Hebelprodukte in Erwägung ziehen.

Put-Optionsschein mit Basispreis bei 39 Euro

Der Commerzbank-Put-Optionsschein auf die Covestro-Aktie mit Basispreis bei 39 Euro, Bewertungstag 20.9.19, BV 0,1, ISIN: DE000CJ7LXZ7, wurde beim Aktienkurs von 41,30 Euro mit 0,19 – 0,20 Euro gehandelt.

Gibt der Kurs der Covestro-Aktie in spätestens einem Monat auf 35,65 Euro nach, dann wird sich der handelbare Preis des Puts auf etwa 0,43 Euro (+115 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 46,846 Euro

Der SG-Open End Turbo-Put auf die Covestro-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 46,846 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SR1EJ39, wurde beim Aktienkurs von 41,30 Euro mit 0,56 – 0,58 Euro taxiert.

Fällt die Covestro-Aktie in den nächsten Wochen auf 35,65 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Puts – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darüber hinaus ansteigt – auf 1,11 Euro (+91 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 49,78 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Put auf die Covestro-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 49,78 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MC1G5M2, wurde beim Aktienkurs von 41,30 Euro mit 0,88 – 0,89 Euro quotiert.

Beim Covestro-Aktienkurs von 35,65 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Puts bei 1,41 Euro (+58 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Covestro-Aktien oder von Hebelprodukten auf Covestro-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek