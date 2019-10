Covestro – Kurserholung abgebrochen

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

Mit Blick auf einen starken DAX macht die Covestro-Aktie nur bedingt Freude. Die Kurserholung brachte die Aktie nicht annähernd an das Jahres- oder Rekordhoch. Nach schwachen Zahlen legte die Aktie am Montag den Rückwärtsgang an. Wer seine Bestände etwas absichern möchte oder darüber hinaus einen Discount-Put ins Depot nehmen möchte, greift zur WKNDie US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Covestro nach Zahlen für das dritte Quartal von 53 auf 52 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf “Buy” belassen. Der Kunststoffspezialist habe wie schon im Vorquartal seine Fähigkeit demonstriert, seine Preisführerschaft in eine bessere Profitabilität umzumünzen, schrieb Analystin Georgina Iwamoto in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Volumenwachstum in einem schwachen Nachfrageumfeld verringere die Risiken für den Ausblick. Die schon ausgegebenen Ziele für 2020 hält die Expertin für konservativ.