Covestro - Eine Hürde weniger

Wertpapiere des im DAX® beheimateten Spezialchemiekonzerns Covestro konnten sich in der abgelaufenen Handelswoche über ein wichtiges Widerstandsband aus Mitte 2019 und den EMA 50 hinwegsetzen und somit weiteres Kurspotenzial freisetzen. Der Nachzügler bietet als defensiver Wert jetzt wieder eine Chance für ein mittelfristiges Long-Investment.

Der Blick auf den langfristigen Chartverlauf zeigt seit Anfang 2018 einen mittelfristigen Abwärtstrend. Dieser drückte das Papier um gut 75 Prozent auf einen Wert von 23,54 Euro abwärts. Doch entsprechend schnell zeigten sich wieder Käufer, nachdem der gröbste Corona-Crash verdaut worden war und trieben die Covestro-Aktie über ihren Abwärtstrend sowie in den markanten Widerstandsbereich von 35,65 Euro aus 2016 voran. Ein direkter Durchmarsch des Wertes war aber nicht gelungen. Erst musste eine mehrere monatelange Schiebephase in diesem Bereich abgespielt werden. In der abgelaufenen Woche war es dann aber so weit. Covestro konnte über den EMA 50 sowie die Hochs aus dem Sommer dieses Jahres springen, wodurch jetzt ein Folgekaufsignal generiert wurde.

Chemie im Blick der Investoren

Die Chemiebranche insgesamt hat gemessen am Kursniveau noch deutliches Nachholpotenzial, der Kurssprung über den EMA 50 um 37,53 Euro hat nun weiteres Kurspotenzial freigesetzt und könnte in einem ersten Schritt an die Marke von 41,51 Euro heranreichen. Weitere Ziele ließen sich auf der Oberseite um 45,30 sowie dem EMA 200 bei derzeit 47,40 Euro ableiten und können für ein fortgesetztes Long-Investment herangezogen werden. Allerdings bleibt die Volatilität auch in diesem defensiven Wert vergleichsweise hoch. Rücksetzer zurück auf 37,50 Euro könnten zeitweise aufkommen. Bärische Züge nimmt der Kursverlauf hingegen bei einem Abschlag unter 32,85 Euro an, dann würden unmittelbare Abgaben auf 30,00 Euro und ein Trendbruch drohen.

Widerstände: 40,74; 41,54; 42,83; 45,30; 46,55; 48,18 Euro

Unterstützungen: 40,19; 38,62; 38,11; 37,53; 36,50; 35,65 Euro

Betrachtungszeitraum: 19. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE0006062144 Produkte auf die Aktie von Covestro und andere Basiswerte finden Sie unter: www.onemarkets.de

