Covestro-Calls mit hohen Chancen bei Erreichen des Jahreshochs

Die Aktie des zu den weltweit führenden Herstellern von Hightech-Polymerwerkstoffen zählende Covestro (ISIN: DE0006062144) nähert sich in großen Schritten und hohem Tempo wieder dem Vorcrashniveau im Bereich von 48 Euro an. Wegen der wesentlichen Verbesserungen der Zukunftsaussichten und der bekräftigten Kaufempfehlungen namhafter Experten nahm die Rally in den vergangenen Tagen nochmals deutlich Fahrt auf.

Wurde die Aktie noch vor einem Monat im Bereich von 33 Euro gehandelt, so war sie im frühen Handel des 3.9.20 um 30 Prozent höher bei 43 Euro zu bekommen. Kann die Covestro-Aktie in den nächsten Wochen ihren Höhenflug auf das Jahreshoch bei 48 Euro ausweiten, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 44 Euro

Der J.P.Morgan-Call-Optionsschein auf die Covestro-Aktie mit Basispreis bei 44 Euro, Bewertungstag 20.11.20, BV 0,1, ISIN: DE000JC51DJ0, wurde beim Covestro-Aktienkurs von 42,97 Euro mit 0,23 – 0,24 Euro gehandelt.

Kann die Covestro-Aktie in spätestens einem Monat wieder auf das alte Jahreshoch bei 48 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,48 Euro (+100 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 39,75 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Covestro-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 39,75 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UE1VY82, wurde beim Aktienkurs von 42,97 Euro mit 0,36 – 0,37 Euro taxiert.

Steigt der Kurs der Covestro-Aktie auf 48 Euro an, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,82 Euro (+122 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 37,551 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Covestro-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 37,551 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MA11WK0, wurde beim Covestro-Aktienkurs von 42,97 Euro mit 0,58 – 0,59 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Covestro-Aktie auf 48 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,04 Euro (+76 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Covestro-Aktien oder von Hebelprodukten auf Covestro-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek