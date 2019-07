Covestro-Calls mit 78%-Chance bei Kurserholung auf 43€

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

Die Covestro-Aktie befindet sich (ISIN: DE0006062144) – ausgenommen von einer 3-monatigen Erholungsphase zum Jahresbeginn 2019 - mit einem Minus von nahezu 50 Prozent bereits seit einem Jahr auf Talfahrt. Die neueste Gewinnwarnung des Chemieriesen BASF zog auch den Aktienkurs der Covestro, die zu den weltweit führenden Anbietern zählenden hochwertiger Polymer-Werkstoffe zählt, am Beginn dieser Handelswoche stark nach unten. Nachdem die Aktie noch am 8.7.19 einen Tageshöchststand von 43,75 Euro verzeichnete, konnte sich der Aktienkurs nach dem Kurssturz bislang knapp oberhalb von 40 Euro behaupten. Mit einem Kursanstieg von drei Prozent auf 41,35 führte die Covestro-Aktie im frühen Handel des 12.7.19 die Performanceliste aller DAX-Werte an.

Risikobereite Anleger mit der Marktmeinung, dass der jüngste Kursrutsch der Covestro-Aktie überzogen war und der Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder Erholungspotenzial auf 43 Euro zutrauen, könnten nun eine Investition in Long-Hebelprodukte ins Auge fassen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 40 Euro

Der Goldman Sachs-Call-Optionsschein auf die Covestro-Aktie mit Basispreis bei 40 Euro, Bewertungstag 20.9.19 BV 0,1, ISIN: DE000GM92D46, wurde beim Aktienkurs von 41,01 Euro mit 0,282 – 0,289 Euro gehandelt.

Erholt sich der Kurs der Covestro-Aktie in spätestens einem Monat auf 43 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,36 Euro (+22 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 39,14 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Covestro-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 39,14 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MC2DV12, wurde beim Aktienkurs von 41,01 Euro mit 0,210 – 0,213 Euro taxiert.

Gelingt der Covestro-Aktie in den nächsten Wochen die Erholung auf 43 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 0,38 Euro (+78 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 37,139 Euro

Der J.P.Morgan-Open End Turbo-Call auf die Covestro-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 37,139 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000JP9EDK7, wurde beim Aktienkurs von 41,01 Euro mit 0,39 – 0,40 Euro quotiert.

Beim Covestro-Aktienkurs von 43 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,58 Euro (+45 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Covestro-Aktien oder von Hebelprodukten auf Covestro-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek