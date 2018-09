Covestro-Calls mit 74%-Chance bei Kurserholung auf 72,60€

Nachdem die Covestro-Aktie (ISIN: DE0006062144) am 19.1.2018 bei 95,78 Euro ein Allzeithoch verzeichnete, bildete die Aktie – laut Analyse von www.godmode-trader.de - ein Doppelhoch aus. In weiterer Folge unterschritt der Aktienkurs im März die untere Linie des Doppelhochs bei 81,38 Euro und gab danach auf bis zu 68,55 Euro nach. Da diese Unterstützung gehalten hat, könnte nun eine Kurserholung auf 72,60 Euro, die sich in weiterer Folge sogar auf 76,48 Euro ausweiten könnte, einsetzen. Unterhalb von 67,92 Euro könnte sich die Abwärtsbewegung wieder beschleunigen.

Für Anleger mit der Markteinschätzung, dass die Covestro-Aktie, die derzeit bei 69,78 Euro notiert, durchaus wieder über kurzfristiges Erholungspotenzial auf zumindest 72,60 Euro aufweist, könnte nun die Veranlagung in Long-Hebelprodukte interessant sein.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 68 Euro

Der Goldman Sachs-Call-Optionsschein auf die Covestro-Aktie mit Basispreis bei 68 Euro, Bewertungstag 16.11.18, BV 0,1, ISIN: DE000GM5VY98, wurde beim Aktienkurs von 69,78 Euro mit 0,413– 0,416 Euro gehandelt.

Legt der Kurs der Covestro-Aktie in spätestens einem Monat auf 72,60 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,52 Euro (+25 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 67,15 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Covestro-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 67,15 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MF45G18, wurde beim Aktienkurs von 69,78 Euro mit 0,30 – 0,31 Euro taxiert.

Gelingt der Covestro-Aktie in den nächsten Wochen eine Kurserholung auf 72,60 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 0,54 Euro (+74 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 64,075 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Covestro-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 64,075 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UV0EF16, wurde beim Aktienkurs von 69,78 Euro mit 0,59 – 0,60 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Covestro-Aktie auf 72,60 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,85 Euro (+42 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Covestro-Aktien oder von Hebelprodukten auf Covestro-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek