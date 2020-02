Covestro-Calls mit 56%-Chance bei Erreichen des Minimalziels

Laut Analyse von www.godmode-trader.de besteht bei der in einer langfristigen Abwärtsbewegung befindlichen Covestro-Aktie (ISIN: DE0006062144) nach der Veröffentlichung der Zahlen die Chance, einen kleinen Boden auszubilden. Nachdem die Aktie im Januar 2018 bei 95,78 Euro ein Allzeithoch erreichte, ging es nach einem Doppeltop bis zum 15.8.19 auf bis zu 37,30 Euro nach unten. Nach einer Erholung auf 48,18 Euro fiel die Aktie wieder auf das Augusttief zurück. Am 3.2.20 wurde die Abwärtsbewegung gestoppt und die Aktie bildete ein kleines aufsteigendes Dreieck mit der oberen Begrenzung bei 39,73 Euro aus. Verbleibt der Aktienkurs oberhalb von 39,73 Euro, dann könnte der Aktienkurs rasch auf 42,16 Euro und in weiterer Folge auf bis zu 48,18 Euro ansteigen. Unterhalb von 37,30 Euro droht ein Rückfall auf bis zu 30 Euro.

Anleger, die von einem bald eintretenden Kursanstieg auf zumindest 42,16 Euro ausgehen, könnten eine Investition in Long-Hebelprodukte in Erwägung ziehen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 40 Euro

Der J.P.Morgan-Call-Optionsschein auf die Covestro-Aktie mit Basispreis bei 40 Euro, Bewertungstag 17.4.20, BV 0,1, ISIN: DE000JM5KQD2, wurde beim Aktienkurs von 40,52 Euro mit 0,19 – 0,20 Euro gehandelt.

Erreicht die Covestro-Aktie in spätestens einem Monat das Minimalziel bei 42,16 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,26 Euro (+30 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 38,50 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Covestro-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 38,50 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UD3EVZ9, wurde beim Aktienkurs von 40,52 Euro mit 0,22 – 0,23 Euro taxiert.

Gelingt der Covestro-Aktie in den nächsten Wochen ein Anstieg auf 42,16 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 0,36 Euro (+56 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 37,572 Euro

Der Goldman Sachs-Open End Turbo-Call auf die Covestro-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 37,572 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000GB8Q316, wurde beim Aktienkurs von 40,52 Euro mit 0,309 – 0,314 Euro quotiert.

Beim Covestro-Aktienkurs von 42,16 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,45 Euro (+43 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Covestro-Aktien oder von Hebelprodukten auf Covestro-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek