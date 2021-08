Covestro: Banker skeptisch - Aktie verkaufen!!

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

Die Analysten der UBS haben die Aktien von Covestro auf "VERKAUFEN" belassen. Sorgen wegen einer möglichen baldigen Straffung der US-Geldpolitik sowie schwache chinesische Konjunkturdaten hätten zyklische Chemietitel in der vergangenen Woche unter Druck gesetzt, so die Experten in einer gestern veröffentlichten Studie. Sollten China und die Autoindustrie die Stimmung weiter belasten, rückten Titel von ihrer Verkaufsliste wie etwa der Kunststoffkonzern Covestro in den Fokus. Auf der anderen Seite sei das Aufwärtspotenzial durch die weiter robusten Geschäftsvolumina ermutigend für Unternehmen mit Preissetzungsmacht wie die Gasespezialisten Air Liqide und Linde sowie die Aromenhersteller Symrise und Givaudan. dpa-AFX Analyser

