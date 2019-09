Covestro: Bären vor dem Comeback?

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

Die ehemalige Bayer-Tochter Covestro ist Spezialist für Hightech-Polymerwerkstoffe. Ein Bereich mit großen Absatzperspektiven. Aber nur, wenn die Weltwirtschaft wächst. Derzeit ist das ganz und gar nicht der Fall. Und Covestro bekommt das heftig zu spüren. Der Umsatz geht zurück und, wichtiger noch, die Gewinnmargen. Wenn man statt einem Euro nur noch 90 Cent umsetzt und davon deutlich weniger als Gewinn in die Kasse fließt, brechen die Gewinne besonders schnell ein. Derzeit sehen die Analysten hier für das laufende Jahr eine Drittelung des Gewinns pro Aktie gegenüber dem Vorjahr.

Dass die Covestro-Aktie, die Anfang 2018 noch ein Rekordhoch von 95,78 Euro erreichte, daraufhin stetig und weit fiel, sich in der Spitze im Kurs ebenso fast gedrittelt hatte wie die Gewinnprognose, ist daher keine Überraschung. Und auch die Gegenbewegung nicht, die Mitte August begann und den Kurs zeitweise 22 Prozent über das Jahres-Verlaufstief von 37,30 Euro hob, auch nicht. Keine Aktie fällt nonstop, Gegenbewegungen sind normal. Aber wenn die Basis in Form einer wieder positiveren Zukunftsperspektive fehlt, wird keine nachhaltige Aufwärtswende daraus. Und bislang gibt es keine Hinweise, dass Covestro die düsteren Perspektiven für das Gesamtjahr 2019 nach oben korrigieren könnte.

An massiven Charthürden festgefahren

Daher hätte das Lager der Bären, der "Short-Seller", jetzt eine interessante Gelegenheit, hier wieder die Kontrolle zu übernehmen. Der Chart zeigt, dass die Aktie Mitte September in eine zwischen 45,11 und 46,36 Euro liegende Widerstandszone gelaufen ist, die sich aus mehreren Wendemarken der vergangenen Monate ableitet und zudem durch die mittelfristig wichtige 200-Tage-Linie verstärkt wird. Zugleich deutet auch noch die überkaufte Markttechnik (im Chart der Stochastik-Oszillator) an, dass die Luft nach oben dünner wird. Da das bisherige Tief des Jahres bei 37,30 Euro den momentan negativen Perspektiven entspricht, wäre es gut denkbar, dass das Bären-Lager versuchen wird, diesen Bereich erneut zu anzusteuern, zumal sich auf dem Weg dorthin nur das Tief vom 3. Juni bei 38,43 Euro als mögliche charttechnische Unterstützung in den Weg stellt. Und dann wären die Bären ja ohnehin schon fast "unten".

Fazit

Risikofreudige Anleger, die darauf setzen wollen, dass die Aufwärtsbewegung der Covestro-Aktie im Bereich der jetzt erreichten Widerstandszone ihr Ende findet und der Kurs nach unten abdreht, könnten von diesem Szenario mit einem Open End Turbo Put-Optionsschein (WKN UY4CYA) durch einen Hebel von 5,5 überproportional profitieren. Erreicht Covestro wieder das bisherige Jahres-Verlaufstief bei 37,30 Euro, würde der Schein einen Kurs um 1,45 Euro erreichen, was einem Kursgewinn von 79 Prozent entsprechen würde. Zur Absicherung der Position wäre ein Stop Loss bei 47,00 Euro in der Aktie zu überlegen, etwa anderthalb Prozent über der oberen Begrenzung der aktuell angelaufenen Widerstandszone. Dieses Niveau würde etwa einem Kurs von 0,51 Euro im Turbo Put entsprechen, woraus sich ein Chance/Risiko-Verhältnis von ca. 2,2:1 ergibt.

Covestro (in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 45,10 Euro (200-Tage-Linie) // 46,36 Euro (Hoch Juli 2019) Unterstützungen: 38,43 Euro // 37,30 Euro (Jahrestief 2019) Aufwärtstrend: 77,26 Euro

Open End Turbo Put Optionsschein auf Covestro AG (Stand 24.09.2019 21:30 Uhr) Strategie für fallende Kurse WKN: UY4CYA

Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,78/0,81 Euro

Emittent: UBS Basispreis: 51,760662 Euro

Basiswert: Covestro KO-Schwelle: 51,760662 Euro

akt. Kurs Basiswert: 44,32 Euro Laufzeit: endlos

Kursziel: 1,45 Euro Hebel: 5,5

Kurschance: + 79 Prozent Quelle: UBS

