Covestro-Aktie: Unwiderstehlich günstig!Kaufempfehlung, neues Kursziel - Aktienanalyse

Sebastian Bray, Analyst der Privatbank Berenberg, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) und erhöht das Kursziel von 85 auf 86 Euro.



Die Wechselkurse hätten sich günstiger entwickelt für den Leverkusener Konzern, so der Analyst in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Die Covestro-Aktie sei unwiderstehlich günstig bewertet. Bray habe seine EPS-Schätzungen leicht erhöht.



Sebastian Bray, Analyst der Privatbank Berenberg, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Covestro-Aktie von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 85 auf 86 Euro angehoben. (Analyse vom 31.05.2018)









Mit einem Umsatz von 14,1 Mrd. Euro im Jahr 2017 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie der Elektro-und Elektroniksektor. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2017 rund 16.200 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen).