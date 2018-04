Covestro-Aktie: Alles in Ordnung? Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kunststoff-Spezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.

Über viele Monate hinweg des das Papier der abgespaltenen Bayer-Chemiesparte Covestro kräftig gestiegen. 2018 stehe allerdings nun v.a. im Zeichen einer deutlichen Korrektur ein -zusammen mit dem Gesamtmarkt. Und auch am Montag gehe es mit der Covestro-Aktie bergab, was jedoch nicht weiter dramatisch sei.

Die Aussichten für Covestro seien nach wie vor gut. Investierte Anleger könnten hier an Bord bleiben (Stopp: 72 Euro). Wer noch nicht investiert sei, sollte allerdings zunächst noch abwarten, ob der Unterstützungsbereich um 77/78 Euro verteidigt werde, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.04.2018)

Kurzprofil Covestro AG:

Mit einem Umsatz von 14,1 Mrd. Euro im Jahr 2017 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie der Elektro-und Elektroniksektor. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2017 rund 16.200 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen).

