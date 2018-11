Covestro – 10 Prozent Rendite in Aussicht

Die ehemalige Kunststoffsparte von Bayer hat es in den vergangenen Tagen schwer erwischt. Nach den Zahlen ging es um zehn Prozent bergab, womit sich die Aktie in diesem Jahr mehr als halbiert hat. Kaufkurse, wie wir finden. Daher empfehlen wir den Discountermit 10 Prozent p.a. Rendite für Anleger oder den Turbo-BullDas Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Covestro nach der Gewinnwarnung von 100 auf 80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf “Buy” belassen. Die Schwäche im vierten Quartal werde sich auch in der ersten Jahreshälfte 2019 fortsetzen, weshalb er seine Schätzungen für den Kunststoffhersteller deutlich gesenkt habe, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechne nach wie vor über die kommenden fünf Jahre mit überdurchschnittlichen Renditen. Sollten die Nachfrage-Trends nach dem chinesischen Neujahr sich verbessern, dürfte sich auch das Chance/Risiko-Verhältnis noch deutlich verbessern.