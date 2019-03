Countdown zur Genehmigung von Treasury Metals‘ Goliath-Goldprojekt läuft

Viele Investoren unterschätzen die Bedeutung von Genehmigungsverfahren im Bergbaugeschäft. Es handelt sich scheinbar um zeitraubende, langweile Prozesse. Doch am Ende ist die Genehmigung dann enorm wertvoll. Nach jahrelangen Bemühungen scheint Treasury Metals (TSX: TML; FRA: TRC) nun in der finalen Runde des Genehmigungsverfahren für die Bundesumweltprüfung seines 1,5 Mio. Unzen großen Goldprojekts Goliath in Ontario zu stehen. Theoretisch könnte die endgültige Genehmigung in weniger als 90 Tagen rechtsgültig vorliegen!

Die Uhr tickt seit der Eingabe der Unterlagen bei der Canadian Environmental Assessment Agency ("CEAA") vor rund einer Woche, am 14. März 2019. Das weitere Verfahren ist gesetzlich genau vorgeschriebenen. Die Agentur prüft die Unterlagen umfassend technisch und hat 30 Tage Zeit für eine öffentliche Kommentierung in Form eines Berichts, in dem die möglichen Genehmigungsbedingungen aufgeführt werden. Anschließend bleiben dem zuständigen Ministerium weitere 60 Tage für die Entscheidung darüber, ob die Bundesregierung einen positiven Bescheid erlässt.

Im besten Falle könnte Treasury Metals weniger als 90 Tage von der endgültigen Umweltgenehmigung seines Projekts entfernt sein. Da die Stellungnahme der First Nations üblicherweise politisch stark ins Gewicht fällt, hat sich Treasury um ein gutes Verhältnis zur örtlichen Wabauskang First Nation bemüht. Ein Rahmenvertrag mit den lokalen Partnern soll sicherstellen, dass die örtlichen Vertreter der First Nations – wie schon in der Vergangenheit - stets in alle Entscheidungen einbezogen werden. Das wird insbesondere beim späteren Bau der Mine entscheidende Bedeutung gewinnen.

Im Falle der zeitnahen Erteilung der Umweltgenehmigung rechnen wir bei Treasury mit einem Bewertungsschub, denn die „Monetarisierung“ der unternehmenseigenen Ressource wird ja ein gutes Stück wahrscheinlicher. Insbesondere institutionelle Investoren sehen das gewöhnlich so und dürften deshalb ihre Bewertungsmodelle für Treasury anpassen.

Auf einem ganz anderen Blatt steht die M&A Phantasie, die es bei Treasury gibt. Immerhin besitzt das Unternehmen in Kürze ggf. eine genehmigte Mühle – die einzige weit und breit! Der Nachbar First Mining (TSXV: FF, >200 Mio. CAD Börsenwert) hat zwar auf dem Papier die größeren Ressourcen, ist allerdings von Produktion und Genehmigung noch weit entfernt. Räumlich und ökonomisch könnte ein Zusammenschluss von Treasury (Börsenwert 46 Mio. CAD) und First Mining viel Sinn ergeben. Auch das könnte ein Szenario sein, auf das institutionelle Investoren künftig setzen.



