Corvus Gold - Fundametal Research sieht 200 % Kurspotenzial

In ihrer jüngsten Aktienanalyse haben sich die Analysten Siddharth Rajeev und Antony de Ruijter von Fundamental Research Corp. das Unternehmen Corvus Gold Inc. (ISIN: CA2210131058 / TSX: KOR) vorgenommen. Außer den Projekten, die schon eine ordentliche Ressourcenbasis vorweisen, hat das Unternehmen laut Researchbericht noch einiges Mehr zu bieten.Corvus Gold wurde im Jahr 2010 als Ausgliederung von International Tower Hill gegründet, wobei alle damaligen Projekte der Gesellschaft in Corvus Gold eingebracht wurden. Dadurch besitzt Corvus u.A. 100 % am ‚North Bullfrog’-Projekt, das über eine gemessene und angezeigte Ressource von 628.000 Unzen Gold und 3,38 Mio. Unzen Silber verfügt. Hinzu kommt noch eine vermutete Ressource von 1,13 Mio. Unzen Gold und 4,01 Mio. Unzen Silber. Das Projekt erstreckt sich über eine Fläche von rund 72 Quadratkilometer im Süden Nevadas und beherbergt in der gemessenen Ressource 3,86 Mio. Tonnen Gestein mit durchschnittlich 2,55 Gramm pro Tonne Gold und 19,7 Gramm pro Tonne Silber.

Q uelle: Corvus Gold







Bereits 1904 wurde auf der ‚North Bullfrog’-Liegenschaft das erste Gold entdeckt. Seit dem Jahr 1974 wurden bisher rund 135.830 Bohrmeter in 717 Bohrmetern niedergebracht. Davon bohrte Corvus Gold, die mit der Exploration im Jahr 2012 begann, rund 71.530 Bohrmeter in 331 Löchern.

Infrastruktur, Wasser- und Stromversorgung sind vorhanden. Eine ‚PEA’ aus dem Jahr 2015 bescheinigt dem Projekt eine überzeugende Rentabilität. Der Nachsteuer Kapitalwert (Net Present Value, ‚NPV’) wurde unter Annahme eines Goldpreises von 1.200,- USD pro Unze und einer jährlichen Goldproduktion von 154.000 Unzen Goldäquivalent in den Jahren 1 bis 6 und 69.000 Unzen Goldäquivalent in den Jahren 7 bis 10 bei einem Abzinsfaktor von 5 % mit 246 Mio. USD berechnet. Der interne Zinsfuß (‚IRR’), ebenfalls nach Steuern, liegt bei 38 %.

Q uelle: Corvus Gold

Selbst bei einem Goldpreis von 1.000,- USD lässt sich ‚North Bullfrog’ noch wirtschaftlich betreiben, wobei ein um 30 % höherer Goldpreis (1.300,- USD) den Cashflow vor Steuern mehr als verdoppelt und der Nachsteuer ‚IRR’ um fast 120 % ansteigt.

Die operativen Betriebskosten sind in der ‚PEA’ mit rund 620,- USD pro Unze Goldäquivalent angegeben, wobei die Gesamtförderkosten wahrscheinlich bei deutlich unter 1.000,- USD pro Unze Gold rangieren werden. Die Amortisation liegt bei 2,2 Jahren, im angenommenen Basisfall von 1.200,- USD pro Unze Gold.







Quelle: Corvus Gold

Die anfänglichen Investitionskosten werden mit 175,4 Mio. USD beziffert, in denen aber bereits ein Sicherheitspuffer in Höhe von 15 % (ungefähr 26,5 Mio. USD) enthalten ist.

Zudem erwarb das Unternehmen im Juni 2017 das ‚Mother Lode’-Projekt von Goldcorp, das in nur 10 km Entfernung zum ‚North Bullfrog’-Projekt liegt. ‚Mother Lode’ wurde für 810.000 CAD erworben und besitzt eine Ressource von 430.000 Unzen Gold. Demnach beträgt der Kaufpreis pro Unze Gold nur rund 1,50 USD pro Unze Gold. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über Gebührenbeteiligungen in anderen Explorationskonzessionen in Nordamerika, mit Gold-, Silber- und Kupfervorkommen.

Auch von der Aktionärsstruktur des Unternehmens zeigt sich Fundamental Research begeistert. Denn von den rund 99,3 Mio. voll verwässerten und ausstehenden Unternehmensanteilen ist das Corvus Management mit 5,22 Mio. Aktien beteiligt, was rund 5,2 % der ausstehenden Aktien entspricht. Ebenfalls befinden sich 4,78 Mio. der 8,85 Mio. ausstehenden Optionen (54 %) in den Händen des Managements, deren Ausübungskurs bei 0,87 CAD liegt. Der durchschnittliche Kaufkurs der vom Management gehaltenen Aktien liegt bei rund 0,85 CAD. Zudem halten namhafte institutionelle Investoren große Aktienpakete. AngoloGold Ashanti z.B. ist mit 18,6 % an Corvus beteiligt, Coer Mining hält 6,2 %, Osisko Mining 2,6 % und sogar Goldcorp ist mit 1 % der ausstehenden Aktien am Unternehmen beteiligt. Laut Fundamental Research biete sich Corvus Gold auch als ein attraktives Übernahmeziel an. Da aber das Management Aktien hält, die für durchschnittlich 0,85 CAD erworben wurden, sollte ein Übernahmeangebot deutlich über diesem Kurs liegen, so die Experten.

Ein im Herbst beginnendes rund 3,0 Mio. USD teures Bohrprogramm soll die historische Ressource von ‚North Bullfrog’ in einen NI 43-101 Report überführen, der dann Anfang 2018 veröffentlicht werden soll. Dazu wird bestimmt noch eine Finanzierung nötig sein, da das schuldenfreie Unternehmen derzeit über einen Cashbestand von rund 1,3 Mio. CAD verfügt.













Quelle: Fundamental Research

Fundamental Researchs Berechnungen zufolge besitzt Corvus Gold - https://www.youtube.com/watch?v=IrYM_67NOp8 - ein ausgezeichnetes Chance/Risiko Verhältnis.







Q

uelle: Fundamental Research

Aufgrund der sehr vielversprechenden Ausgangsbasis des Unternehmens und dem sehr starken Management, das eine wirtschaftlich profitable Produktion aufbaue, sofern keine Übernahme erfolgt, berechne sich nach ihrem Modell - Stand Juli 2017 - ein fairer Aktienkurs von 2,46 CAD. Zudem hätten Investoren derzeit die Möglichkeit über die Börse die Aktien bis zu 6 % günstiger zu kaufen als das Management, da die Corvus-Aktien an der Heimatbörse in Kanada derzeit um die 0,80 CAD notieren, während der durchschnittliche Aktienkurs des Managements bei 0,85 CAD liege.







Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte













Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass JS Research oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann.

Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien, noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wider und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung.