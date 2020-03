Coronavirus: Weshalb Deutschland und Italien besonders stark betroffen sind

EU-Vergleich: Altersdurchschnitt in Italien mit 46,3 am höchsten, dicht gefolgt von Deutschland

27,8 Prozent leben in Italien in beengten Wohnverhältnissen

In Deutschland teilen sich 7,4 Prozent ein Zimmer, ebenfalls mehr als in zahlreichen weiteren betroffenen EU-Staaten

Italien lediglich mit 3,4 Krankenhausbetten pro eintausend Einwohner

Kryptoszene.de untersucht in einer Erhebung, weshalb Italien und Deutschland überproportional vom Coronavirus betroffen sind, und zeigt die Ergebnisse in einer neuen Infografik. Dabei fällt nicht nur auf, dass die Bevölkerung in Italien und Deutschland durchschnittlich 3,2 bzw. 2,9 Jahre älter ist als im EU-Mittel, sondern auch, dass die Wohnumgebung dem Virus einen idealen Nährboden zu bieten scheint: in Italien leben bis zu 27,8 Prozent der Einwohner auf zu engem Raum.

In Großbritannien leben 4,8 Prozent in überbelegten Wohnverhältnissen, was bedeutet, dass sich die Bewohner ein Zimmer teilen. Gleichzeitig ist die Anzahl der Covid-19-Infizierten dort mit 1.391 deutlich geringer, als in Italien und Deutschland. Im Mittelmeerland leben rund 27,8 Prozent auf engem Raum, in Deutschland sind es wiederum 7,4 Prozent. Obwohl es keine Gewissheit dafür gibt, dass dies die Entwicklung des Coronavirus maßgeblich beeinflusst, könnte die räumliche Nähe ein möglicher Brandbeschleuniger sein.

Studien chinesischer Wissenschaftler förderten zutage, dass Raucher besonders stark betroffen durch das Coronavirus sind. Nach der Erhebung von Kryptoszene.de kann dieser Faktor allerdings weder die rasante Verbreitung in Italien und Deutschland erklären, noch die hohe Zahl an Todesfällen in dem Mittelmeerland. Die Raucherquote in Deutschland beträgt 25 Prozent, in Italien wiederum 24 Prozent, was deutlich weniger ist, als in anderen europäischen Staaten.

Wie aus der Infografik hervorgeht, könnte der Status Quo des italienischen Gesundheitssystems allerdings womöglich die hohe Sterberate erklären. Demnach gibt es in Italien 3,4 Krankenhausbetten pro eintausend Einwohner. In Deutschland sind es wiederum 8,3. Zwar gibt es auch in der Bundesrepublik zahlreiche Neuinfektionen, allerdings mit überproportional glimpflichem Ausgang.

„Die Infektionsketten sind zu undurchsichtig, und letztlich spielt auch der Zufall eine Rolle“, so Kryptoszene-Analyst Raphael Lulay. „Allerdings gibt es auch Faktoren, die es naheliegend erscheinen lassen, dass das Ausmaß gerade in Italien und Deutschland solche Züge annimmt. Die Sozialstruktur und Prosperität fordert ihren Tribut – denn insbesondere in wirtschaftlich starken Regionen der beiden Länder steigt die Anzahl der Neuinfektionen“.

