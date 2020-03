Corona verändert - Goldpreis gewinnt

Die Angst vor einer Wirtschaftsschwäche wächst zusehends. Das Gelddrucken wird zunehmen. Für den Goldpreis kann es nur bergauf gehen

Hongkong schüttet schon das sogenannte Helikoptergeld aus. Rund 1180 Euro soll jeder Bürger erhalten. Grund ist die andauernde Konjunkturschwäche, politische Proteste und nun auch noch der Corona-Virus. Für den Goldpreis könnte dies der Tropfen sein, der das Fass zum Überlaufen bringt – sprich Gold preislich auf 2.000 US-Dollar je Feinunze oder mehr hebt.







Schon wird von einem Schock für die Wirtschaft gesprochen. Gold ist wie ein Thermometer und wenn es zusammen mit dem US-Dollar steigt, so bedeutet dies, das Vertrauen schwindet. Die Folgen der Epidemie dürften immens sein. Engpässe bei Waren aus China oder das angekündigte Sparpaket der Lufthansa, viele Bereiche leiden.







Dies wird die Zentralbanken veranlassen wieder in den Modus der verstärkten Lockerung zurückzukehren. Nicht nur China, sondern auch Europa, man denke nur an Italien jetzt, werden die Geldmenge vermehren. Die Schulden werden ansteigen. So sieht es etwa auch de CEO Peter Grosskopf von der Vermögensverwaltungsgesellschaft Sprott. Auch er sieht mehr als 2.000 US-Dollar je Feinunze Gold in absehbarer Zeit.







Besonders aussichtsreich seien kleinere Goldgesellschaften und Silbergesellschaften in Bezug auf Investitionsmöglichkeiten. Es empfiehlt sich ein Blick auf White Gold, Auryn Resources und Vizsla Resources.







Im Silberland Mexiko liegt das Gold- und Silberprojekt Panuco von Vizsla Resources. Hochwertige Vorkommen der Edelmetalle wurden bereits festgestellt. Daneben besitzt Vizsla Resources das Blueberry-Projekt in einem produktiven Kupfer-Porphyr-Trend in British Columbia.







White Gold besitzt mit seinem White Gold-Projekt im Yukon eine Ressource von mehr als einer Million Unzen Gold auf einem Gebiet von rund 439.000 Hektar.







Auryn Resources ist in Nunavut und in Peru aktiv. Sieben Projekte, Kupfer und Gold, zählen zum Portfolio. Das Gold-Kupfer-Projekt Sombrero und das Goldprojekt Committee Bay in Nunavut sind dabei die Highlights.













Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Vizsla Resources (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/vizsla-resources-corp/) und White Gold (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/white-gold-corp/) und Auryn Resources (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/auryn-resources-inc/).













Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/