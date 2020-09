Corona treibt nachhaltige Lebensmittelindustrie voran

Im Jahr 2050 werden die globalen Nahrungsmittelsysteme voraussichtlich den Bedarf von mehr als 10 Milliarden Menschen vorwiegend in urbanen Lebensräumen decken müssen, über zwei Milliarden mehr als heute[2]. Herstellung und Konsum von Lebensmitteln belasten die Umwelt, so beispielsweise aufgrund der damit verbundenen Emission von Treibhausgasen, der Nutzung von Land- und Wasserressourcen, dem Einsatz von Phosphaten, Herbiziden und Pestiziden. Die Globalisierung der Nahrungsmittelproduktion könnte daneben zum Verlust traditioneller Ernährungssysteme in weniger entwickelten Ländern führen, mit gravierenden Folgen für die dortige Gesundheit, das Ökosystem und die Kultur.







Kostendruck mit gravierenden Folgen für die Umwelt

„Da die industrialisierte Landwirtschaft Produktionskosten senken muss und auf Mengenvorteile angewiesen ist, führt sie häufig zu einer Gefährdung lokaler, regionaler und sogar globaler Ökosysteme durch Düngemittelabfluss, diffuse Umweltverschmutzung und Treibhausgasemissionen“[3], sagt Chris Versace, CIO des US-amerikanischen Analysehauses Tematica. So finde häufig eine Verlagerung der Herstellung von Lebensmitteln in Gebiete mit niedrigen wirtschaftlichen Kosten (Arbeit, Steuern) oder laxen Umweltvorschriften statt. Beispielsweise werde der größte Teil des in den Vereinigten Staaten verkauften Lachses vor der chilenischen Küste aufgezogen. Dies sei zum großen Teil auf weniger strenge Normen für Fischfang zurückzuführen, und zwar ungeachtet der Tatsache, dass Lachs in den chilenischen Küstengewässern nicht heimisch ist.[4]

Industrie lenkt um

Die Lebensmittelindustrie habe Versace zufolge damit begonnen, diesen Entwicklungen gegenzusteuern. Man verzeichne eine Zunahme pflanzlicher Proteinoptionen, neue Entwicklungen in der Landwirtschaft, der Aquakultur und in den Versorgungsketten sowie Veränderungen bei der Verpackung unserer Lebensmittel, um nur einige Beispiele zu nennen. Die Transformation vollziehe sich innerhalb von neun Untersektoren - pflanzliche und biologische Lebensmittel, Inhaltsstoffe, Lebensmittelsicherheit -und prüfung, Präzisionslandwirtschaft, Agrarwissenschaft, landbasierte Aquakultur, Wassertechnologie, Lieferketten-Technologie, nachhaltige Verpackung.

Dazu Rahul Bhushan, Mitgründer und Unternehmenssprecher von Rize ETF: „Für viele, wenn nicht sogar für alle der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen[5] sind nachhaltige Ernährungsziele von zentraler Bedeutung. Wir brauchen ein zukunftssicheres Ernährungssystem mit einer Infrastruktur, die gesunde Lebensmittel liefert und gleichzeitig geringe Auswirkungen auf die Umwelt-, Wirtschafts- und Sozialsysteme gewährleistet.“[6]

Verwandter ETF:

RIZF: Die Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF repliziert den Foxberry Tematica Research Sustainable Future of Food Index. Ziel des Index ist ein Partizipieren am Wachstumspotenzial von Unternehmen, die entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Lebensmittelproduktion Innovationen entwickeln. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die (1) die Agrarwissenschaft sowie digitale und Präzisionslandwirtschaft und Wassermanagement-Technologien vorantreiben, um Lebensmittel effizienter, mit weniger Input-Ressourcen und mit einer geringeren Umweltbelastung und einem geringeren Kohlenstoff-Fußabdruck als bei herkömmlichen Methoden zu produzieren; (2) auf die wachsende Nachfrage bewusster Verbraucher nach natürlichen und organischen sowie pflanzlichen Proteinen und Lebensmitteln eingehen, die sich zunehmend als gesünder für den Menschen erweisen und einen wesentlich geringeren Einfluss auf Wälder, Biodiversität und Kohlenstoffemissionen haben als tierisches Protein; oder (3) Innovationen in Schlüsselbereichen der Lebensmittelwertschöpfungskette, wie z.B. bei der Sicherheit und Prüfung von Lebensmitteln und Zutaten, sowie nachhaltige, wiederverwendbare und wiederverwertbare Verpackungslösungen, die zur Verbesserung der Umweltauswirkungen beitragen, wie z.B. die Verringerung der Verschmutzung durch Einwegkunststoffe und die Förderung einer stärker zirkulären Wirtschaft.

Weitere Informationen unter www.rizeetf.com

[2] WRI, “How to Sustainably Feed 10 Billion People by 2050, in 21 Charts”, August 2020. Verfügbar unter: https://www.wri.org/blog/2018/12/how-sustainably-feed-10-billion-people-2050-21-charts

[3] Our World in Data, “Environmental impacts of food production”, Jänner 2020. Verfügbar unter: https://ourworldindata.org/environmental-impacts-of-food

[4] Al Jazeera, “Are Chile's industrial salmon farms changing the seas?”, November 2019. Verfügbar unter: https://www.aljazeera.com/ajimpact/chile-industrial-salmon-farms-changing-seas-191110182531076.html

[5] United Nations, “FAO and the 17 Sustainable Development Goals”, 2015. Verfügbar unter: https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=400&nr=2205&menu=1515

[6] Food and Agriculture Organisation of the United Nations, “Sustainable food systems: Concept and framework”, 2018. Verfügbar unter: http://www.fao.org/3/ca2079en/CA2079EN.pdf

Warnung vor dem Kapitalrisiko

Eine Investition in Fonds ist mit Risiken verbunden, darunter Illiquidität, fehlende Dividenden, Investitionsverlust und Verwässerung, und sollte nur als Teil eines diversifizierten Portfolios erfolgen. Die Fonds können in einer oder mehreren europäischen Rechtsordnungen registriert oder anderweitig zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sein. Anleger sollten die Bedingungen für die Anlage in einen Fonds (oder eine Anteilsklasse) weiterhin sorgfältig prüfen und professionelle Anlageberatung einholen, bevor sie eine Entscheidung zur Anlage in einen solchen Fonds (oder eine Anteilsklasse) treffen.

Über Rize ETF

Rize ETF ist Europas erster, ausschliesslich auf thematische ETFs spezialisierter Emittent. 2019 gegründet konzentriert sich Rize ETF (mit seiner Produktlinie) auf bahnbrechende Megatrends mit grossem Wachstumspotential, die zudem einen positiven Einfluss auf den Planeten haben. Demzufolge hat sich Rize ETF den Principles for Responsible Investment (PRI) und den CDP verschrieben. Beide Initiativen fördern bewusstes und nachhaltiges Investieren weltweit. Rize ETF strebt dabei ein Gleichgewicht zwischen langfristiger Rendite und einem Engagement in nachhaltig wirtschaftende Unternehmen an. Die von Rize ETF aufgelegten ETFs richten sich an das breite Anlegerpublikum, aber auch an institutionelle Investoren. Rize ETF deckt den gesamten Lebenszyklus eines ETFs ab, beginnend mit der Produktstrategie, dem Indexdesign, der ETF-Strukturierung bis zum Portfoliomanagement und Vertrieb. Die Anlagestrategien der jeweiligen ETFs werden in Zusammenarbeit mit thematisch spezialisierten Researchhäusern und Indexanbietern entwickelt.

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.