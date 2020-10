Corona-Zahlen steigen – die Unsicherheit auch

1. Compleo Charging Solutions (WKN: A2QDNX)

Am heutigen Donnerstag gibt der Ladesäulenanbieter Compleo sein Börsen-Debüt. Die Papiere des Dortmunder Unternehmens gehen in Stuttgart rege um, während sich die Anleger mehrheitlich auf der Käuferseite positionieren. Die Aktie notiert zum Mittag 7,9% fester.

2. Allianz (WKN: 840400)

Dank einer Vergleichszahlung an einen Gastwirt entgeht die Allianz einem Gerichtsurteil. Der Wirt musste im Zuge der Corona-Pandemie wochenlang schließen und hatte vom Konzern 1,13 Millionen Euro an Entschädigungszahlungen verlangt. Angesichts vieler weiterer Verfahren dieser Art besteht die Gefahr solcher Zahlungsforderungen weiterhin. Das scheint den Anlegern in Stuttgart nicht zu gefallen, die Allianz-Aktie notiert 0,4% tiefer.

3. Bayer (WKN: BAY001)

Weiterhin schwer haben es die Papiere des Leverkusener Chemie-Konzerns Bayer. Die Aktie setzt ihren negativen Trend fort und verliert heute 1,7%. Alleine im letzten Monat ging es für die Aktie um knapp 25% nach unten. Die Hoffnungen der Anleger ruhen somit auf den anstehenden Quartalszahlen, die Bayer am 3. November vorlegen wird.