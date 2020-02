Corona-Virus vernichtet Bargeld

Die chinesische Zentralbank will Geldscheine vernichten, die auf Märkten, Krankenhäusern oder öffentlichen Transportmitteln in den betroffenen Regionen eingesetzt wurden





Denn die Scheine übertragen anscheinend den Virus. Legt man sein Geld in Gold- oder Silberaktien an, so setzt man sich zumindest dieser Gefahr nicht aus. Volkswirte sind in Sorge was die Konjunktur anbelangt. Gold und Silber als sichere Häfen dürften daher weiter stark im Interesse stehen.





Silber ist in diesem Zusammenhang interessant, da es nicht nur in der Industrie aufgrund seiner Leitereigenschaften verwendet wird, sondern auch auf einzigartige Weise Bakterienzellwände durchdringen kann. Silberionen können so als Biozid eingesetzt werden, denn es wirkt ähnlich einem Antibiotikum. Und Aktien von Silberunternehmen eignen sich bestens als Depotbeigabe.







Silber ist das Geschäft von MAG Silver, speziell in Nord- und Südamerika. Flaggschiffprojekt ist die Juanicipio-Liegenschaft im Fresnillo-Silbertrend in Mexiko. MAG Silver besitzt daran 44 Prozent, 56 Prozent gehören Fresnillo. Aktuell wird die Infrastruktur für die Mine errichtet.







Wenn es um Gesundheit geht, dann kommt EnWave, ein besonderes Technologieunternehmen ins Spiel. Mit der speziellen Dehydratisierungstechnologie werden Lebensmittel wie Obst, Gemüse, Milchprodukte, Snacks oder Fisch und Meeresfrüchte haltbar gemacht. Auch im Bereich medizinisches Cannabis und in der Pharmabranche ist EnWaves Technologie bereits vertreten.







