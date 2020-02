Corona Virus beherrscht gegenwärtig die Kapitalmärkte

Welche Auswirkungen hat das Virus auf die wirtschaftliche Entwicklung? Der amerikanische FED Chef Jerome Powell hatte zuletzt bereits bei einer Anhörung im Finanzausschuss auf mögliche Gefahren hingewiesen. Powell sieht negative Auswirkungen, sollte der Virus dauerhaft sein. In diesem Fall wären entsprechende Maßnahmen denkbar. Die chinesische Notenbank ist bereits am Markt aktiv und hat in der vergangenen Woche und am Montag dem heimischen Finanzsystem Liquidität zur Verfügung gestellt. Die ersten Bremsspuren in der chinesischen Wirtschaft sind bereits zu erkennen, so wurden im Januar ein Fünftel weniger Autos ausgeliefert als im vorherigen Jahr. Der von den Marktakteuren vielfach beachtete Baltic-Dry-Index ist auf den tiefsten Stand seit 2016 gefallen. Der Index gibt Auskunft über die Kosten der Verschiffung von Güter. Der weltweite Güterverkehr wird hauptsächlich verschifft.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.