Mit Corona-Selbsttests zurück in die Normalität

Der FDP-Bundestagsabgeordnete Frank Schäffler ist überzeugt, dass Antigen-Schnelltests dabei helfen können, aus dem Lockdown hinauszukommen. „Angesichts des schleppenden Impffortschritts sind weitere Schritte notwendig, um die derzeit geltenden Freiheitseinschränkungen schnellstmöglich zu beenden“, so Schäffler. In einem Antrag, der in dieser Woche im Bundestag beraten wurde, fordert die FDP-Bundestagsfraktion, das Inverkehrbringen von minimal invasiven Antigen-Schnelltests zur Selbstanwendung zu ermöglichen. Positive Testergebnisse müssen zur Quarantäne bzw. Isolation und einer Überprüfung des Testergebnisses führen. Bei der Ausarbeitung eines Stufenplans zum Ende der Lockdown-Maßnahmen sollen Antigenschnelltests zur Selbstanwendung integriert werden. Schäffler fordert darüber hinaus, auch zeitnah eine Perspektive für den Einzelhandel zu schaffen. „Die Einführung eines „click and meet“-Verfahrens, bei dem Kunden Termine im Einzelhandel machen und dort im Rahmen eines Hygienekonzeptes einkaufen können, ist ein möglicher Baustein“, so Schäffler.