Corona-Panik – DAX stürzt weiter ab

1. SAP (WKN: 716460)

Die Papiere von SAP werden auch heute in Stuttgart rege gehandelt. Der Aktie des Software-Konzerns verliert über 3,6% und fällt deutlich unter die Marke von 100 Euro. Am Montag hatte das Unternehmen die Anleger mit schwachen Aussichten schockiert und den schwersten Kursrutsch seit über 20 Jahren hinnehmen müssen.

2. Allianz (WKN: 840400)

Analog zum schwachen Gesamtmarkt verlieren auch die Papiere der Allianz an Wert. Im Verhältnis zum DAX können die Verluste von 2,5% jedoch ein wenig begrenzt werden. Vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen in der kommenden Woche scheinen die Anleger abwartend zu agieren und sich noch nicht so recht entscheiden zu können.

3. BASF (WKN: BASF11)

Der Ludwigshafener Chemie-Konzern BASF legte heute seine Quartalszahlen für das vergangene Quartal vor. Trotz einer Erholung im September und der Bekräftigung der Jahresprognose kann die Aktie davon nicht profitieren und verliert 4,5%. Angesichts eines ungewissen Ausblicks scheinen bei Anlegern die Bedenken zu überwiegen.